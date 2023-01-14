'Тисячі знищених росіян': ЗСУ вирівняли оборону в Соледарі

Українські захисники відбивають безперервні атаки ворога - і вдень, і вночі, розповіла Ганна Маляр.

ЗСУ продовжують оборону Соледара / @DefenceU

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила про те, що бої за Соледар в Донецькій області тривають.

"Ворог несе великі втрати, але продовжує виконувати злочинні накази свого командування", – написала вона в Telegram.

Заступник міністра оборони додала, що українські захисники відбивають безперервні атаки ворога – і вдень, і вночі.

У свою чергу командир аеророзвідки Роберт Бровді з позивним Мадяр розповів, що Соледар продовжують захищати українські військові, про організований вимушений відступ мова не йде.

"Заберіть, будь ласка, з обороту поняття "відійшли вимушено" і так далі. Є командування, яке в ситуації, що склалася, прийняло зважені тактичні рішення — створення ешелонованої лінії оборони і вирівнювання позицій", — пояснив він тактику ЗСУ в Соледарі.

За його словами, це було зроблено для того, аби не створювати наявність якоїсь "грижі" у вигляді окремої військової бригади, яка буде випирати вперед лінії, що утворилася і перебувати в зоні ризику навіть оперативного оточення.

"Чому р***я не може підтвердити, де ці тисячі загиблих доблесних 46-ї, 10-ї, 77-ї бригад? Їх немає. Своєчасно вирівняли лінію! Хлопці тримали, виграли нам час, всі ззаду сформувалися в нову смугу. І в ту смугу влилася, як ртуть, знаєте, яка повертається по крапельках в свою масу, повернулася і вирівнялася оборона", — говорить боєць ЗСУ.

Він підтвердив, що підрозділи ЗСУ, які захищали Соледар, зазнали втрат: "Але це не були втрати аномальніше звичайних, на жаль, що відбуваються при типових вуличних боях".

"Це єдине вірне рішення було: вирівнятися і зайняти позиції. І тепер ми даємо відсіч всім тим, хто заходить. Вони у нас на долоні, навіть коли вони переміщаються по Соледару", - додав він в ефірі Radio NV.

Бої за Соледар

Раніше в Міністерстві оборони України розповіли про ситуацію в місті Соледар Бахмутського району Донецької області.

Там тривають важкі бої, противник збільшив кількість вагнерівців і намагається прорвати оборону українських військ.

Як повідомлялося раніше, українські військові просуваються вперед в Донецькій області. Поблизу Бахмута ЗСУ прорвали лінію оборони російських окупантів і просунулися на 3-5 км.

Окупанти намагаються захопити Соледар на Донеччині, який знаходиться в 15 км від Бахмута.

Як свідчать дані DeepState, на Бахмутському напрямку в Донецькій області війська РФ продовжують зосереджувати сили для генеральної атаки на Соледар.

Зазначається, що противник пробує зайняти хоч якісь позиції українських захисників у районі н.п. Підгороднє, Опитне та Кліщіївка.

За добу на Соледарському напрямку на Донбасі ворог здійснив 106 обстрілів, сталося 22 бойових зіткнення.

Командуванням ЗСУ були виділені додаткові сили і засоби на цьому напрямку, і зараз робиться все, щоб поліпшити там оперативну обстановку.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, що Соледар тримається - туди будуть перекинуті додаткові сили.

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