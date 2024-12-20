'Я сюди душу вклав': власник знищеного ресторану в Києві не стримав емоцій

Київський підприємець емоційно відреагував на російський удар по столиці, який знищив його заклад.

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Власник розтрощеного ресторану в Києві емоційно висловився про російську атаку / Колаж: Главред, фото: ДСНС України, скріншот з відео, instagram.com/shahplovkyiv

Коротко:

У Києві РФ знищила ресторан східної та європейської кухні

Власник закладу емоційно відреагував на руїни

У результаті удару постраждали 13 осіб, одна людина загинула

У п'ятницю, 20 грудня, російські війська завдали балістичного удару по Києву. Внаслідок атаки знищено ресторан східної та європейської кухні, розташований в центрі міста. У Мережі з'явилося відео, де власник закладу емоційно відреагував на удар РФ.

"Я ці дерева своїми руками садив, ось такими маленькими. Дивись, тварюки, що зробили. Шакали вони, тварюки, нелюди", - зі сльозами на очах сказав підприємець.

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Після обстрілу ресторан перетворився на руїни, а власник Shah-Plov не стримав емоцій, стоячи на місці, де колись панувала гармонія і краса. Він зазначив, що в ресторані все зруйновано, зокрема й вітражні вікна, які були візитівкою закладу.

"Я тут створював таку красу, щоб вони знищили його. Це нелюди такі бомби скинули на житлові будинки. Я сюди душу, серце вклав... Все знищено. Там вікна всі вітражні були", - додав чоловік.

Підприємець також розповів, що під час російської атаки один з охоронців перебував в ресторані. Проте, за його словами, охоронцю пощастило, оскільки в момент удару він був за колоною і тому отримав лише поранення.

Дивіться відео, де київський підприємець коментує наслідку удару по його закладу:

Власник ресторанку в Києві біля його руїн / Фото: скріншот

Кількість постраждалих в Києві зросла

Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що внаслідок ракетного удару в Києві збільшилася кількість постраждалих. За його словами, загалом постраждали 13 людей.

"Чоловік отримав різану рану та забій кінцівок. Допомога була надана на місці. Ще одна людина, на жаль, загинула. Росія має відповісти за всі злочини проти мирного населення", - наголочив він.

Крім цього, "Київтеплоенерго" відновило теплопостачання майже для усіх споживачів, які залишилися без тепла через ранкову російську атаку. Наразі без теплопостачання залишається лише 3 будинки.

"Аварійні бригади роблять усе можливе аби підключити їх до централізованого опалення якнайшвидше", - йдеться у повідомленні.

Удар РФ по Києву 20 грудня - останні новини

Як повідомляв Главред, вранці 20 грудня Росія завдала комбінованого ракетного удару по Києву, ймовірно, використавши ракети "Кинджал" та "Іскандер". Унаслідок удару зафіксовано падіння уламків у трьох районах міста.

У Голосіївському районі пошкоджено офісну будівлю, газову трубу, загорілися автомобілі. Загинув один чоловік, ще один поранений. У Солом'янському районі виникла пожежа в нежитловій будівлі, без постраждалих. У Шевченківському районі горіла адміністративна будівля.

Також внаслідок удару пошкоджені посольства Албанії, Аргентини, Палестини, Північної Македонії, Португалії та Чорногорії. Всі ці посольства знаходяться в одній будівлі, там вибиті вікна, двері та частково пошкоджена стеля.

Крім цього, керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко зазначив, що диктатор РФ Володимир Путін вдарив по цивільних автомобілях і будинках у Києві, ймовірно, після втрати стратегічних об'єктів в Росії. Він зазначив, що Путін постійно здійснює такі удари вже три роки.

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