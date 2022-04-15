УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Тука розповів, чи є відступ військ окупантів від Києва остаточним

15 квітня 2022, 03:38

Як каже Георгій Тука, окупанти відступили з-під Києва для того, щоб максимально посилити залишки власних сил на інших напрямках агресії.

Георгій Тука / Главред

Колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, а також колишній керівник Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука, відповідаючи на запитання читача під час чату на Главреді, сказав, чи був відступ російських військ від Києва остаточним.

"Відхід російських військ від Києва не остаточний. Імовірність повторної спроби взяти столицю я оцінюю в 40%. Залежить це від тих успіхів і невдач, які відчуває російська армія на Сході і Півдні України. Адже війська РФ відведені від Києва не на відпочинок, а для того, щоб посилити Збройні сили РФ на інших напрямках. Якщо на інших напрямках вони доб'ються успіху, величезна ймовірність, що вони знову будуть наступати на Київ. Якщо зазнають поразки (а я переконаний, що на Сході і Півдні вони отримають по морді), ймовірність другої атаки на столицю буде мінімальною", ‒ сказав Тука.

читайте також"Буде як із запуском супутників на батуті": Тука пояснив, чому економіка РФ витримує санкції

Нагадаємо, раніше відомий продюсер українського походження Олександр Роднянський на своїй сторінці в Instagram пояснив головні механізми пропаганди в РФ щодо війни в Україні.

"Найважливішою вимогою є заборона на використання слова "війна". Слід максимально скоротити використання словосполучення "бойові дії". Замість цього треба говорити "спеціальна операція", "визвольна місія". Додаткова важливість словосполучення "спецоперація" пояснюється тим, що на неї не можуть відправити строковиків. Україну треба показувати саме "войовничою". Наприклад, в Києві, пропонує методичка, "роздають зброю всім бажаючим", "це прямий шлях в Алеппо, до розбоїв, бандитизму", – зазначив він.

Інші новини:

Автор: Єгор Бунін
viber
Георгій Тука вторгнення Росії новини України
Реклама
Популярне
Прикмети на 12 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуПрикмети на 12 квітня: що не можна робити і як не потрапити в біду Синоптик розповіла, коли в Україні різко потеплішаєСиноптик розповіла, коли в Україні різко потеплішає Військовий експерт розповів, що могли запропонувати Лукашенку, щоби він "не слухався Путіна"Військовий експерт розповів, що могли запропонувати Лукашенку, щоби він "не слухався Путіна" Дзвінкий ляпас Кремлю: флагман Чорноморського флоту РФ крейсер Москва затонув - АрестовичДзвінкий ляпас Кремлю: флагман Чорноморського флоту РФ крейсер Москва затонув - Арестович Путін лютує: у Шойгу - інфаркт, Сурков заарештований, десятки генералів - у в'язниціПутін лютує: у Шойгу - інфаркт, Сурков заарештований, десятки генералів - у в'язниці
Підтримайте Главред

Останні новини

04:05

Чорна магія з ритуалами для Путіна: таролог розкрила несподіваний сценарій війни в Україні

03:38

Тука розповів, чи є відступ військ окупантів від Києва остаточним

03:08

"Буде як з запуском супутників на батуті": експерт пояснив, чому економіка РФ досі витримує санкції

02:41

Фінансовий гороскоп на тиждень 18-24 квітня: Овнам - щасливий випадок, Дівам - неприємності

02:10

День перемоги або новий виток ескалації: як повня 16 квітня змінить хід війни в УкраїніВідео

Реклама
01:30

Путін і Сі Цзіньпін "порішали" ще на Олімпіаді: Тука пояснив нейтралітет Китаю в російсько-українській війні

01:29

Перетворення на підводний човен: Мережа вибухнула жартами після знищення крейсера МоскваФотоВідео

00:38

Перемололи десяти орків разом з технікою: ЗСУ потужно вдарили на сходіВідео

00:32

Україна стала героєм для всього вільного світу - Зеленський

14 квітня, четвер
23:58

Військовий експерт пояснив, як втрата крейсера "Москва" вдарить по окупантахВідео

23:53

ЗСУ влаштували рашистам Цусиму: арешт про втрату РФ крейсера МоскваВідео

23:46

Дніпропетровська область потрапила під ворожий обстріл: перші подробиціВідео

23:03

У ЦРУ висловилися щодо можливості застосування Росією небезпечної хімзброї

23:00

Крейсер Москва пішов на дно: у РФ визнали втрату флагмана ЧФ, підбитого ЗСУВідео

22:14

Орки увійшли в Олешки під Херсоном та вивісили російський прапор

21:53

Байден заявив про готовність особисто поїхати з візитом в УкраїнуВідео

21:42

Очільнику МЗС Італії погрожували вбивством через підтримку України у війніВідео

21:41

Синоптик назвала дату потепління в Україні

21:34

Прикмети на 15 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

21:33

Москва догорає: підбитий ЗСУ крейсер РФ переправляють до СевастополяВідео

Реклама
21:12

Як визначити, що собака вмирає: шість вірних способів зрозумітиВідео

21:11

Зеленський назвав головну мету Росії в повномасштабній битві за Донбас

20:56

"Спить з відкритими очима": хірург помітив сліди невдалої пластики у Оксани МарченкоВідео

20:51

$750 млн – коту під хвіст: оцінено вартість підбитого ЗСУ крейсера МоскваВідео

20:45

Використовують злочинці при зміні паспорта: пластичний хірург прокоментував зміни дружини Медведчука

20:43

Повня у квітні 2022: що потрібно зробити, щоб залучити удачу

20:42

До Севастополя доставили 14 моряків з крейсера "Москва", доля інших невідома - журналістВідео

20:28

В Азові пояснили, що потрібно для деблокування оточеного рашистами Маріуполя

20:15

Затримання нардепа Медведчука: подробиці РНБО

19:45

Україна одним Нептуном сплутала всі карти КремлюПогляд

19:28

Вторгнення планувалося на 22 лютого: Данілов назвав, кого РФ бачила на чолі УкраїниВідео

19:26

"Фатальна дата для Путіна - 22 серпня": астрологи розповіли, коли і як завершиться війнаВідео

19:14

"Якого біса я повинен мати такого брата?": Данілов розкритикував заяву Макрона

18:52

Рада визнала звірства російської армії в Україні геноцидомВідео

18:49

Навіть крутіше Bayraktar: ударні дрони армії США MQ-9 Reaper надійдуть на озброєння України

18:41

Конфлікти, важкий вибір або збитки: кому зі знаків варто приготуватися до непростих часів в травні

18:25

На Київщині відновлюють газо- та водопостачання - ОП

18:25

Засідки спецзагонів ЗСУ в тилу рашистів: що відомо про рейди ССО під МелітополемВідео

18:10

Війна не закінчиться до 9 травня: експерт пояснив, чому "примхливого хлопчика з бункера" все одно чекає провал

18:08

Росія не навчилася вести справжню війну, або Чому затонув крейсер "Москва"Погляд

Реклама
18:01

У Раді припинила роботу фракція ОПЗЖ: рішення РНБО виконано

17:53

"Словесна ескалація не допоможе": Макрон виправдався за відмову назвати звірства РФ геноцидомВідео

17:44

"І все буде добре": "Океан Ельзи" виступить з благодійним концертом на Великдень

17:33

Чистий Четвер у 2022 році: дата, традиції та заборони дня

17:30

"Боїться, адже летить у безодню ганьби": Незворов розповів, навіщо Путіну двійникиВідео

17:30

"Як не подзвоню - вона зайнята": Данилко розповів, як під час війни мама Сердючки допомає людям

17:20

Вогонь по своїх: РФ обстрілює власні прикордонні області та звинувачує УкраїнуВідео

17:17

"Москва" - не перша жертва Нептуна: крилатими ракетами вже били по кораблю Адмірал Ессен - ТурчиновВідео

17:11

Дженніфер Лопез поділилася інтимними подробицями пропозиції від Аффлека

16:53

Поліція схопила чоловіка, який у Бучі з окупантами катував прихильників ЗСУ

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти