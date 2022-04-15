Тука розповів, чи є відступ військ окупантів від Києва остаточним

Георгій Тука / Главред

Колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, а також колишній керівник Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука, відповідаючи на запитання читача під час чату на Главреді, сказав, чи був відступ російських військ від Києва остаточним.

"Відхід російських військ від Києва не остаточний. Імовірність повторної спроби взяти столицю я оцінюю в 40%. Залежить це від тих успіхів і невдач, які відчуває російська армія на Сході і Півдні України. Адже війська РФ відведені від Києва не на відпочинок, а для того, щоб посилити Збройні сили РФ на інших напрямках. Якщо на інших напрямках вони доб'ються успіху, величезна ймовірність, що вони знову будуть наступати на Київ. Якщо зазнають поразки (а я переконаний, що на Сході і Півдні вони отримають по морді), ймовірність другої атаки на столицю буде мінімальною", ‒ сказав Тука.

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Нагадаємо, раніше відомий продюсер українського походження Олександр Роднянський на своїй сторінці в Instagram пояснив головні механізми пропаганди в РФ щодо війни в Україні.

"Найважливішою вимогою є заборона на використання слова "війна". Слід максимально скоротити використання словосполучення "бойові дії". Замість цього треба говорити "спеціальна операція", "визвольна місія". Додаткова важливість словосполучення "спецоперація" пояснюється тим, що на неї не можуть відправити строковиків. Україну треба показувати саме "войовничою". Наприклад, в Києві, пропонує методичка, "роздають зброю всім бажаючим", "це прямий шлях в Алеппо, до розбоїв, бандитизму", – зазначив він.

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