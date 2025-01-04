Хмари над окупантами згущаються: в Севастополі оголошено надзвичайний стан

Коротко:
- В Севастополі оголосили надзвичайну ситуацію через забруднення пляжів мазутом
- Окупаційна влада стверджує, що сліди мазуту фіксуються у різних місцях
Сьогодні, 4 січня в окупованому Севастополі окупаційна влада півострова оголосила режим надзвичайної ситуації "регіонального значення".
Такою інформацією поділився у своїх соцмережах так званий "глава" Севастополя Михайло Развожаєв.
"Сліди мазуту виявляють у різних місцях, їх ми оперативно ліквідуємо. На березі пляжу "Зоряний берег" було виявлено мазут на площі приблизно 100 кв.м. Рятувальники ПСП "Північ" і місцеві жителі прибрали територію. На березі пляжу "Блакитна бухта" також виявлено плями мазуту", - написав він.
Як проінформував окупант Развожаєв, на березі протяжністю близько 760 метрів по береговій лінії всього пляжу "Нахімовець", що в Орлівці, у воді виявлено невеликі плями нафти та мазуту.
"В цілому: оперативний штаб щодо ситуації очолюю особисто, сьогодні в Севастополі оголошено режим НС регіонального значення. Нагадую, що Чорноморсько-Азовське морське управління Федеральної служби з нагляду у сфері природокористування та наш Севприроднагляд продовжують вести моніторинг ситуації. Обстежується вся берегова лінія", - додав Развожаєв.
Екологічна катастрофа в Криму - деталі
Нагадаємо, як повідомляв Главред, біля берегів окупованого Криму 15 грудня сталася смертельна катастрофа. Російські танкери "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239" перевозили тонни мазуту.
Згодом справжню причину катастрофи назвали у ВМС. Як пояснив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, танкери не були розраховані на таку висоту хвиль і швидкість вітру.
Як результат, у Криму оголосили надзвичайний стан. Через розлив мазуту в Чорному морі півострів та Краснодарський край у надзвичайній ситуації.
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Незаконна анексія Криму
У березні 2014 року в Криму під дулами російських військових пройшов так званий "референдум" про статус півострова, більшість жителів нібито висловилися за приєднання до РФ.
Пізніше Росія незаконно анексувала Крим. В Україні влада визнала 20 лютого 2014 року датою початку захоплення півострова.
Київ вважає Крим українським.
Україна та низка західних держав покарали Москву за захоплення півострова – запровадили санкції.
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