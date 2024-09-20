Три питання з 'критичним значенням': Зеленський провів 'важливу Ставку'

Ставка обговорила розміщення нових систем Patriot для захисту української енергетики взимку.

https://glavred.net/ukraine/tri-voprosa-s-kriticheskim-znacheniem-zelenskiy-provel-vazhnuyu-stavku-10598885.html Посилання скопійоване

Президент України провів "важливу Ставку" / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка

У п'ятницю, 20 вересня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. На ньому обговорили ключові питання національної безпеки та оборони. Про це повідомив глава держави у Telegram.

"Важлива Ставка. Питання, які мають критичне значення для міцності України", - заявив президент.

За його словами, перше питання стосувалося захисту енергетичної інфраструктури. Зеленський заслухав доповіді прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та міністра енергетики Германа Галущенка.

відео дня

"Розглянули стан інженерного захисту об’єктів, календар завершення укріплень, розміщення РЕБ і ППО, зокрема з урахуванням систем Patriot, які ми очікуємо найближчим часом", - розповів він.

Другим важливим питанням стало власне виробництво ракет, дронів та засобів РЕБ. Президенту доповіли віцепрем’єр Михайло Федоров, міністр оборони Рустем Умєров і міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Рішення, які дадуть нашій промисловості змогу максимально реалізувати свій потенціал: довгострокові контракти від держави та залучення іноземних інвестицій", - зазначив Зеленський.

Крім цього, щодо ситуації на фронті президенту доповів головком ЗСУ Олександр Сирський та представники розвідок – Кирило Буданов і Олег Іващенко.

Що таке Ставка Верховного Головнокомандувача ЗСУ? Ставка Верховного Головнокомандувача Збройних сил України (СВГ) – надзвичайний орган найвищого військового керівництва України, який у період реальної війни-агресії здійснює стратегічне управління Збройними силами України та іншими військовими формуваннями держави. Робочим органом є Генеральний штаб ЗСУ, пише Вікіпедія.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, російські війська значно активізували штурмові дії на напрямку Курахового у Донецькій області. Поблизу Гострого та Георгіївки-Максимільянівки тривають складні бої.

Також на Торецькому напрямку бої за окремі ділянки можуть тривати до місяця, заявив військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв. За його словами, Росія майже втратила свою професійну армію, але продовжує штурми.

Як повідомляв Главред, окупанти не мають сил для продовження наступу на Покровськ і звільнення Курської області. Соратник Ігоря Стрєлкова Z-воєнкор Максим Калашніков заявив, що російські сили занадто слабкі для серйозних операцій і фактично втратили стратегічну ініціативу.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред