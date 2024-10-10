Повістки військовозобов'язаним: 'Укрпошта' передала в доставку більше 20 тисяч листів

Військовозобов'язані українці почали отримувати повістки через "Укрпошту". Більше 20 тисяч повісток вже передано в доставку, розповів в інтерв'ю Українському Радіо генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.
"Доставляємо. Ці листи нічим не відрізняються від судових повісток, документів або штрафів за порушення ПДР (Правил дорожнього руху), які ми доставляємо", - зазначив він.
Смілянський попросив людей з розумінням ставитися до розсилки повісток та наголосив, що доставка відбувається відповідно до адрес, які вказують військовозобов'язані в системах "Резерв+" або "Оберіг".
"До речі, навіть є адреса - Мелітополь. Зрозуміло, що зараз, на жаль, ми туди не можемо доставити повістку. Але сподіваюсь, що завдяки Збройним Силам України рано чи пізно ми це зможемо зробити. Тому так, розсилаємо", - розповів гендиректор "Укрпошти".
При цьому кожна повістка знаходиться під чітким контролем кожен день, є номерною та захищеною.
Хто такий Ігор Смілянський?
Смілянський Ігор - український топменеджер, із 2016 року генеральний директор Укрпошти, член Наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром", пише Вікіпедія.
Повістки в Україні - що відомо
Нагадаємо, що повістки для відвідування Територіальних центрів комплектування через Укрпошту отримають насамперед ті громадяни, які оновили свої дані в застосунку Резерв+.
Напередодні Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Встановлено, що прибути до ТЦК за повісткою потрібно з населеного пункту, що є адміністративним центром області, протягом семи діб, а з інших населених пунктів - протягом десяти діб.
Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони України планує впровадити новий формат повісток, які міститимуть QR-код. Оновлені повістки уже тестують.
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