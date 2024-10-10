Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Повістки військовозобов'язаним: "Укрпошта" передала в доставку більше 20 тисяч листів

Анна Косик
10 жовтня 2024, 11:10
251
Листи надсилають на адреси, що вказані в системах "Резерв+" або "Оберіг".
Укрпошта, повестка
Листи з повістками чітко контролюються та відстежуються / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Військовозобов'язані українці почали отримувати повістки через "Укрпошту". Більше 20 тисяч повісток вже передано в доставку, розповів в інтерв'ю Українському Радіо генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

"Доставляємо. Ці листи нічим не відрізняються від судових повісток, документів або штрафів за порушення ПДР (Правил дорожнього руху), які ми доставляємо", - зазначив він.

Смілянський попросив людей з розумінням ставитися до розсилки повісток та наголосив, що доставка відбувається відповідно до адрес, які вказують військовозобов'язані в системах "Резерв+" або "Оберіг".

відео дня

"До речі, навіть є адреса - Мелітополь. Зрозуміло, що зараз, на жаль, ми туди не можемо доставити повістку. Але сподіваюсь, що завдяки Збройним Силам України рано чи пізно ми це зможемо зробити. Тому так, розсилаємо", - розповів гендиректор "Укрпошти".

При цьому кожна повістка знаходиться під чітким контролем кожен день, є номерною та захищеною.

Повістки військовозобов'язаним: 'Укрпошта' передала в доставку більше 20 тисяч листів
Мобілізація / Інфографіка: Главред

Хто такий Ігор Смілянський?

Смілянський Ігор - український топменеджер, із 2016 року генеральний директор Укрпошти, член Наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром", пише Вікіпедія.

Повістки в Україні - що відомо

Нагадаємо, що повістки для відвідування Територіальних центрів комплектування через Укрпошту отримають насамперед ті громадяни, які оновили свої дані в застосунку Резерв+.
Напередодні Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Встановлено, що прибути до ТЦК за повісткою потрібно з населеного пункту, що є адміністративним центром області, протягом семи діб, а з інших населених пунктів - протягом десяти діб.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони України планує впровадити новий формат повісток, які міститимуть QR-код. Оновлені повістки уже тестують.

Читайте також про мобілізацію:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

мобілізація доставка повестка Укрпошта новини України Резерв+
Реклама

Головне за день

Більше
В Миколаєві прогриміли вибухи: ворог цілився в одне місце - деталі

В Миколаєві прогриміли вибухи: ворог цілився в одне місце - деталі

12:31Україна
"Путін би рвав і метав": Жданов сказав, якої серйозної помилки припустилася Україна

"Путін би рвав і метав": Жданов сказав, якої серйозної помилки припустилася Україна

12:13Україна
Напряму Telegram не спілкується з Україною з весни 2022 року і не говорить, де зберігає дані українців – Юрчишин

Напряму Telegram не спілкується з Україною з весни 2022 року і не говорить, де зберігає дані українців – Юрчишин

12:00Інтерв'ю
Реклама

Популярне

Більше
В Україні зупинили бронювання працівників: що відомо про рішення Кабміну

В Україні зупинили бронювання працівників: що відомо про рішення Кабміну

До України наближається потужна негода: регіони накриють шквали, зливи та холодрига

До України наближається потужна негода: регіони накриють шквали, зливи та холодрига

2 дні, у які не можна прибирати: як власними руками не відлякати достаток

2 дні, у які не можна прибирати: як власними руками не відлякати достаток

Більшість навіть не знає: хто по етикету перший заходить в ліфт, чоловік чи жінка

Більшість навіть не знає: хто по етикету перший заходить в ліфт, чоловік чи жінка

Виїсть навіть глибокий бруд: як очистити килим, не знімаючи з підлоги

Виїсть навіть глибокий бруд: як очистити килим, не знімаючи з підлоги

Останні новини

12:31

В Миколаєві прогриміли вибухи: ворог цілився в одне місце - деталі

12:27

"Впишеться РФ": Жданов сказав, скільки військових потрібно ЗСУ для вторгнення в Білорусь

12:13

"Путін би рвав і метав": Жданов сказав, якої серйозної помилки припустилася Україна

12:10

Втрати величезні: армія РФ змінила тактику проведення "м’ясних штурмів"

12:00

Напряму Telegram не спілкується з Україною з весни 2022 року і не говорить, де зберігає дані українців – Юрчишин

Білорусь може відірватися від Росії: Жданов – про ознаки таємної домовленості Лукашенка із ЗаходомБілорусь може відірватися від Росії: Жданов – про ознаки таємної домовленості Лукашенка із Заходом
11:52

Важкий стан: Джастін Бібер сильно постраждав через скандал із P.Diddy

11:29

Відкриття нового фронту: експерт оцінив шанси проведення Україною білоруської операції

11:27

Чим помити вікна, щоб вони довго залишалися чистими - що додати у воду

11:23

Колишню наречену Володимира Кличка примусово доправили в реабілітаційний центр - ЗМІ

Реклама
11:19

Смерть Путіна не допоможе: що дійсно може змінити політику РФ

11:10

Повістки військовозобов'язаним: "Укрпошта" передала в доставку більше 20 тисяч листів

11:08

Рада підтримала історичне збільшення податків

10:58

Є загиблі, понад 2 млн людей без електрики: ураган "Мільтон" досягнув штату Флорида у СШАВідео

10:46

Китайський гороскоп на завтра 11 жовтня: Півням - розпад стосунків, Собакам - криза

10:44

Зеленський готовий до припинення вогню за лінією фронту, але є умови - Corriere della Sera

10:30

Гороскоп на жовтень 2024: Ракам - драма, Рибам - щастя

10:18

Бойові дії на території Білорусі: чи піде на такий крок Україна - Жданов

09:51

Смерть Майкла Джексона - до чого тут P. Diddy, Jay-Z і Бейонсе

09:34

Завершення війни до 2025 року: Зеленський хоче за 3 місяці досягти прогресу в питанні миру

09:22

РФ вдарила дронами по Кривому Рогу, пошкоджена 5-поверхівка: що відомоФото

Реклама
09:16

Були близькі до угоди: РФ майже погодилась позбутись ядерної зброї - Трамп

09:06

Китайський гороскоп на жовтень 2024: Тиграм - несподіванка, Кроликам - втрати

08:38

Фактор у переговорах: ЗСУ зможуть утримувати частину Курщини впродовж кількох місяців

08:32

"Настільки впливає на позицію Путіна": український співак розкрив правду про Пугачову і Галкіна

08:17

Найближчими місяцями: наступальна операція РФ може завершитись

08:10

Про Байдена, ураган та РамштайнПогляд

07:39

РФ відбила Агрегатний завод у Вовчанську і захопила Верхньокам'янське на Донбасі - ISW

07:05

Що не так на картинці: тільки геній знайде помилку за 6 секунд

06:59

"Там іде війна справжня": дрони атакували військовий аеродром в Адигеї

06:10

Ураган дуже корисне явище або перший виклик для РюттеПогляд

05:30

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 10 секунд знайти тигра

05:04

Як утеплити вікна в домашніх умовах: прості і дешеві методи

04:25

Кому не доведеться платити штраф, навіть якщо він не оновлював дані 10 років: роз’яснення ТЦК

04:00

Для чого водії натирають авто кремом для гоління: дивовижний лайфхакВідео

03:32

Викликає тривогу: чи може КНР стати головним гравцем на міжнародній політичній арені

03:00

"Це зрада": вдівець Ніни Матвієнко розповів правду, чому покинув її

01:30

"Сумно, незвично, страшно": Лопес уперше заговорила про розлучення з Аффлеком

01:00

Сантехніки б'ють на сполох: які 5 речей в жодному разі не можна змивати в унітаз

00:33

Паузи у бронюванні не буде: у Міноборони зробили заяву про аудит "критичних" підприємств

00:16

Сивий Річард Гір не зміг відірватися від своєї молодої коханої

Реклама
09 жовтня, середа
23:59

РФ б'є рекорди: вересень став найсмертоноснішим місяцем для ворога - The Telegraph

23:31

Путіністка Успенська втрачає концерти через свою позицію

23:27

Дірка в животі та немає пупка: путініста Сергія Жукова пошматували лікарі

23:13

Україна отримає перевагу над РФ: Умєров розкрив деталі передачі Францією Mirage 2000

22:58

Як прибрати неприємні запахи їжі із квартири: варто зробити одну річ із дверима

22:44

Куди зникла Віра Брежнєва - співачка вийшла на зв'язок із шанувальниками

22:43

Росія випустила балістику по порту в Одеській області: є влучання в іноземне судно і загиблі

22:16

Такого давно не було: Україну атакує майже найсильніша магнітна буря

22:08

ЗСУ "точним влучанням" знищили базу зберігання "Шахедів" в РФ - ГенштабВідео

21:58

У США видали дивну причину, чому ЗСУ не можуть отримати далекобійні ракети для F-16

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Війна з Росією
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти