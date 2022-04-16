Вимагають здачі українських військових: Зеленський зізнався, що насправді відбувається в Маріуполі

Володимир Зеленський / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський розповів, що Російська Федерація стягнула до осажденному Маріуполю у шість разів більше своїх військових, ніж залишається в місті українських бійців.

Зеленський зазначає, що за кількістю техніки перевага у окупантів в десятки разів.

Президент зазначає, що раніше сторони вели переговори про евакуацію поранених і загиблих українських бійців, а також мирних жителів з Маріуполя через Бердянськ, якою повинна була займатися Туреччина, але Росія втратила до цього інтерес.

Також окупанти продовжують вимагати здачі українських військових у Маріуполі, але довіри до їхніх обіцянок немає.

"Ми розуміємо, що є різне ставлення росіян до різних наших частин, які знаходяться в Маріуполі. Деякі вони прямо ненавидять. Це може бути Іловайськ", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами.

Порятунок Маріуполя

Глава держави підкреслив, що для порятунку Маріуполя потрібні дві речі: постачання важких озброєнь якомога швидше і переговори, в тому числі і на найвищому рівні.

Проте, як зазначив глава держави, влада і військове командування щодня перебувають на зв'язку з "хлопцями, які знаходяться на заблокованому заводі".

"Говоримо на різних рівнях, підтримуємо їх як можемо. Але вони знають, що вони виконують одну з найпотужніших і найважливіших місій на сьогоднішній день. І це правда", - підкреслив президент.

Скільки жертв у Маріуполі

У Маріуполі загинули не менше 20 тисяч людей. Ще 3-5 тисяч дітей зникли з міста. Як каже президент, точна кількість жертв поки невідома.

"Ніхто не знає правди. Хто б що не говорив про статистику – її не існує на сьогоднішній день. Наприклад, у нас була інформація від голови ОДА, що 20 тисяч людей загинули серед цивільного населення в Маріуполі. Він там також не присутній. У нас є інформація і від військових, і від цивільних. Якась статистика є, але вона безумовно не коректна", - стверджує президент.

Визначивши точна кількість загиблих неможливо через постійні обстріли міста окупантами. Багато жертв залишаються лежати прямо посеред вулиць або ж "поховані" під завалами.

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Блокада Маріуполя

З 3 березня Маріуполь блокують російські окупанти. Місто зазнало одного з найжорстокіших нападів за всю війну в Україні. Щодня Маріуполь переживає артилерійські обстріли та авіанальоти.

Місцеві жителі живуть в підвалах на межі життя і смерті. Все більше людей гинуть від голоду. Окупанти не пускають до Маріуполя гуманітарну допомогу, обстрілюють мирних жителів, кидають бомби на цивільні будівлі, де ховаються діти.

6 квітня в міськраді повідомили, що в Маріуполі запрацювали Російські мобільні крематорії. Після широкого міжнародного розголосу геноциду в Бучі, вище керівництво Росії наказало знищити будь-які свідчення злочинів своєї армії.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що військовим шляхом деблокувати Маріуполь неможливо. Така спроба обернулася б величезними втратами для української армії. За його словами,"знімати облогу з Маріуполя або полегшувати її можна непрямим шляхом". Українські військові роблять все, що в їхніх силах.

Увечері, 12 квітня, на Маріуполь окупанти скинули хімічну зброю. Як розповів лідер Азову Андрій Білецький, застосування найнебезпечнішої зброї було на Азовсталі. За його словами, постраждалі перебувають у задовільному стані. Всього постраждалих троє.

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