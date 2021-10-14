"Вимагаю мільярд євро компенсації": працівник Укрпошти захотів грошей за примусову вакцинацію

Вантажівка Укрпошти / УНІАН

Співробітник Укрпошти відправив листа гендиректору даної держкомпанії Ігорю Смілянському і зажадав, щоб його не примушували до вакцинації проти коронавірусу COVID-19. А в разі, якщо його вакцинують примусово (з побічними ефектами) —то компанія повинна буде виплатити 1 мільярд євро компенсації. Фотокопію листа Смілянський виклав на свою сторінку в Facebook.

У листі зазначено, що примусова вакцинація неприпустима і заяви керівництва про відсторонення від роботи і позбавлення заробітної плати, премій без щеплення — протизаконні. У зверненні йдеться, що Смілянський таким чином змушує співробітників брати участь у "випробуваннях експериментальної вакцини".

Співробітник вимагає гарантувати йому виплату компенсації в розмірі мільярда євро в разі побічних ефектів (безперервного пронизливого крику і високої температури тіла), або ускладнень протягом року після вакцинації від коронавірусу.

У відповідь Смілянський написав з іронією-мовляв, закінчує робочий тиждень на позитиві і зрозумів, "навіщо топ-менеджерам така висока зарплата".

"Для того, щоб якщо що, я міг виплатити мільярд євро відшкодування співробітнику, який тільки на таких умовах згоден вакцинуватися. Загалом, тепер я знаю чому політики та експерти кричать на різних шоу – це у них побічний ефект від щеплення. У вас може виникнути питання - чому лист надруковано на друкарській машинці? Я теж його собі задав. А потім зрозумів. Це щоб Білл Гейтс, випадково через Microsoft Word не чіпував його. Так що нас так просто не візьмеш", - написав гендиректор Укрпошти.

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Нагадаємо, раніше адміністрації шкіл у Києві отримають право самостійно усувати від роботи вчителів без збереження зарплати, які відмовилися вакцинуватися від коронавірусу COVID-19, заявив заступник мера столиці Валентин Мондрієвський.

Відсоток людей, що мають протипоказання до введення вакцини від COVID-19, дуже маленький, заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін. За його словами, є так звані абсолютні медичні протипоказання-ситуації, коли вакцину ні в якому разі не вводять людині.

"Така ситуація виникає, коли у людини є гіперчутливість - непереносимість одного з компонентів препарату", - сказав він.