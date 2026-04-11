"Трамп чинитиме тиск": тривожний сценарій закінчення війни з капітуляцією

Олексій Тесля
11 квітня 2026, 20:37
Адміністрація США поступово руйнує режим санкцій, нагадав Олександр Хара.
Олександр Хара прокоментував позицію Дональда Трампа

Експерт з питань зовнішньої політики та політики безпеки, заступник голови правління БО "Інститут стратегічних чорноморських досліджень" Олександр Хара прокоментував питання про те, якщо нестабільність на Близькому Сході збережеться, як це вплине на війну в Україні.

"Найкритичніше для України — це системи ППО та ракети до них, зокрема для Patriot. США вже витратили значні обсяги таких ракет в інших регіонах, і це може створити дефіцит. Європейські партнери можуть частково компенсувати, але навряд чи в необхідних обсягах. Називалася цифра, що Україні потрібно мінімум 60 ракет на місяць, тоді як інші системи або не здатні збивати балістичні цілі, або для цього буде потрібно більше ракет", — підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт вважає, що це матиме прямий вплив на безпеку українських міст: Росія може нарощувати інтенсивність ударів, користуючись обмеженістю ресурсів ППО.

"Можуть бути перебої і з іншими видами озброєння, які американці використовували — бомби, ракети, які могли б піти в Україну або вже йшли б сюди. Ми чули про можливість припинення контрактів щодо України. Наприклад, Швейцарія вже фактично оплатила систему ППО, але її не отримає", — каже він.

На думку співрозмовника, нинішня адміністрація США поступово руйнує режим санкцій, активно виводячи з нього Білорусь, окремих російських осіб і компанії.

"Це триватиме, і це означатиме, що у Путіна з’явиться трохи більше ресурсів для продовження війни. Загальний тиск буде періодичним: під час загострень Трамп тиснутиме на Україну, щоб змусити її капітулювати. Це періодично повторюватиметься, але загалом для України це не є смертельним", – уточнює він.

Хара додав, що в умовах зниження надійності США як чинника глобальної стабільності, Україні необхідно шукати свою нішу.

"Я вважаю, що тут є велика перспектива для України. По-перше, у нас географічно вигідне розташування і ми фактично зупиняємо агресію. По-друге, наші сили оборони вміють воювати і мають волю до перемоги. По-третє, є інноваційна індустрія, яка допомагає нашим військовим — чого бракує більшості європейських країн НАТО. Крім Фінляндії, яка готова воювати з Росією, і частково Польщі, що витрачає достатньо ресурсів на підготовку до війни, більшість країн НАТО ще набирають потенціал. Тому в умовах ненадійності Сполучених Штатів важливість України для колективної безпеки зростає", — резюмував він.

Нагадаємо, раніше Главред писав, що черговий раунд мирних переговорів між Україною, США та Росією відкладається через ситуацію навколо Ірану. Поки що немає необхідних сигналів для проведення тристоронньої зустрічі, однак Україна готова відновити переговори, як тільки дозволить ситуація з безпекою.

Раніше спеціальний посланник США Стів Віткофф заявив, що в мирних переговорах між Україною та Росією в найближчі тижні очікується додатковий прогрес. Він підкреслив, що робота над мирною угодою триває, а переговори вже дали результат.

Як повідомлялося, у звіті Інституту вивчення війни зазначили, що в Кремлі намагаються використати ситуацію на Близькому Сході, щоб створити інформаційну основу для звинувачень США у можливому зриві мирних переговорів щодо України.

Про персону: Олександр Хара

Олександр Хара – експерт з питань зовнішньої та безпекової політики, заступник голови правління БО "Інститут стратегічних чорноморських досліджень".

Закінчив Донецьку державну академію (університет) управління (1998 р.), Дипломатичну академію при Міністерстві закордонних справ України (2000 р.), Королівський коледж оборонних досліджень, м. Лондон (2010 р.).

Магістр зовнішньої політики.

Обіймав низку посад в центральному апараті Міністерства закордонних справ України, зокрема у IV Територіальному та ІІ Територіальному департаментах (2000-2002, 2005-2006 рр.), а також в посольстві України в Канаді (2002-2005 рр.).

Обмеження повертаються: що буде зі світлом 13 квітня

Обмеження повертаються: що буде зі світлом 13 квітня

19:55Енергетика
Замовити може будь-хто: з'явилась приватна система ППО

Замовити може будь-хто: з'явилась приватна система ППО

18:50Війна
Скористалися перемир’ям: РФ масово перекидає техніку на важливий напрямок

Скористалися перемир'ям: РФ масово перекидає техніку на важливий напрямок

18:43Фронт
Накриє хвиля везіння: трьох знаків зодіаку чекає період великого росту

Накриє хвиля везіння: трьох знаків зодіаку чекає період великого росту

Для чотирьох знаків зодіаку незабаром розпочнеться період удачі та везіння – хто вони

Для чотирьох знаків зодіаку незабаром розпочнеться період удачі та везіння – хто вони

Гороскоп на завтра, 13 квітня: Овнам - іскра, Терезам - розчарування

Гороскоп на завтра, 13 квітня: Овнам - іскра, Терезам - розчарування

Окупанти розстріляли українських військовополонених – DeepState

Окупанти розстріляли українських військовополонених – DeepState

В Кремлі назвали єдину умову для завершення війни - що буде з переговорами

В Кремлі назвали єдину умову для завершення війни - що буде з переговорами

19:55

Обмеження повертаються: що буде зі світлом 13 квітня

19:45

Огірки зійдуть уже на третій день: перевірений метод вирощування розсадиВідео

19:35

Один трюк — і гриль сяє без жодних зусиль: головний секрет досвідчених кулінарівВідео

19:10

Європа ризикує втратити підтримку США: Невзлін назвав небезпечну причинуПогляд

19:05

Підозра на мікроінсульт: 31-річна блогерка потрапила до лікарні на Великдень

Великдень – не про шашлики та кошик: Георгій Коваленко пояснив, що можна і не варто робити на святоВеликдень – не про шашлики та кошик: Георгій Коваленко пояснив, що можна і не варто робити на свято
18:50

Замовити може будь-хто: з'явилась приватна система ППО

18:43

Скористалися перемир’ям: РФ масово перекидає техніку на важливий напрямок

18:34

В Угорщині заявили про фальсифікації на виборах — у Орбана готуються до боїв

18:25

Просування РФ: ворог досяг успіху у двох областях України – DeepState

Реклама
18:09

Не шумери і не єгиптяни: хто насправді першим зварив пиво

18:03

Нічого спільного з християнством: для чого б'ються яйцями на ВеликденьВідео

17:25

Провал переговорів із Тегераном: гучна погроза Трампа щодо морської блокади Ірану

17:02

Сигнал про пристріт чи хворобу: чому срібний хрестик раптово почорнів

16:44

Буде +21: синоптики назвали дату потепління в Україні

16:30

Вибори в Угорщині б’ють рекорди: що відомо про хід голосування

16:29

Розстріл полонених бійців ЗСУ на Великдень: РФ готує цинічну провокацію

16:15

Чистотіл рятує город: чому його ні в якого разі не можна знищувати

16:03

"Торонто мені не зайшло": дружина Остапчука назвала причину їхньої еміграції

15:59

Не захист, а вирок: чому не можна замикатися "з ключем усередині"

15:15

В Кремлі назвали єдину умову для завершення війни - що буде з переговорами

Реклама
15:09

Великдень-2026: українські зірки привітали зі святом і показали освячення пасок

14:43

Кроти назавжди втечуть з ділянки: який простий розчин слід вилети в нору

14:36

Чуже прізвище замість свого: чому українські чоловіки ставали приймаками

14:14

"Людина з вільною душею": помер зірка "Бетмена"

14:04

Чому не можна бризкати в кота водою: справжню причину знають не всіВідео

13:42

Квітнуть до самих морозів: 5 рослин для балкона, які не потребують догляду

13:29

Буданов назвав нову дату обміну полоненими і вказав на проблему - що відомо

12:54

Кому 13 квітня молитися про зміцнення віри та стійкості: яке церковне свято

12:47

Традиційні паски 300 років тому робили зовсім не так, як зараз - в чому особливістьВідео

12:33

Більшість їх навіть не чула: які унікальні українські слова репресували в СРСР

12:19

Павуки в домі: прихована загроза чи знак удачі - що кажуть експерти

12:04

"Намагаюся триматися": Аліна Шаманська повідомила про горе в родині

11:51

Буданов розкрив цікавий нюанс щодо великоднього перемир'я - чого чекати далі

11:07

Ультраправі у Німеччині обіцяють депортацію українців та зближення з РФ: що відомо

10:48

"Ми дочекалися своєї весни": подружжя Зеленських привітало українців з ВеликоднемВідео

09:54

Для чотирьох знаків зодіаку незабаром розпочнеться період удачі та везіння – хто вони

09:32

"Великоднє перемирʼя" по-російськи: РФ вдарила по швидкій на Сумщині, є поранені

08:48

Окупанти розстріляли українських військовополонених – DeepState

08:46

Трамп пригрозив Китаю "великими проблемами": у чому США підозрює КНР

07:49

Переговори США з Іраном завершились без угоди: Венс розкрив, що стало на заваді

Реклама
05:54

Гороскоп на завтра, 13 квітня: Овнам - іскра, Терезам - розчарування

05:10

Накриє хвиля везіння: трьох знаків зодіаку чекає період великого росту

04:31

Як швидко почистити кондиціонер самостійно: простий спосіб, який прибере 99% пилу

03:25

Бен Аффлек зважився на божевільний подарунок для Джей Ло

02:20

З однієї сотки — тонна картоплі: розкрито хитрий спосіб посадкиВідео

01:30

Вчені NASA вразили своїм відкриттям: на Марсі виявлено гігантську "сітку павука"

11 квітня, субота
23:43

Росіяни порушили великоднє перемир'я - Генштаб розкрив деталі

22:55

Синоптики здивували прогнозом на Великдень: погода в Києві різко зміниться

22:33

Що означає слово "запопадливий" - правильну відповідь знають одиниціВідео

21:46

Весняні хитрощі для саду: три прості кроки у квітні здивують результатомВідео

