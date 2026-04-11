"Трамп чинитиме тиск": тривожний сценарій закінчення війни з капітуляцією

Адміністрація США поступово руйнує режим санкцій, нагадав Олександр Хара.

Олександр Хара прокоментував позицію Дональда Трампа

Експерт з питань зовнішньої політики та політики безпеки, заступник голови правління БО "Інститут стратегічних чорноморських досліджень" Олександр Хара прокоментував питання про те, якщо нестабільність на Близькому Сході збережеться, як це вплине на війну в Україні.

"Найкритичніше для України — це системи ППО та ракети до них, зокрема для Patriot. США вже витратили значні обсяги таких ракет в інших регіонах, і це може створити дефіцит. Європейські партнери можуть частково компенсувати, але навряд чи в необхідних обсягах. Називалася цифра, що Україні потрібно мінімум 60 ракет на місяць, тоді як інші системи або не здатні збивати балістичні цілі, або для цього буде потрібно більше ракет", — підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт вважає, що це матиме прямий вплив на безпеку українських міст: Росія може нарощувати інтенсивність ударів, користуючись обмеженістю ресурсів ППО.

"Можуть бути перебої і з іншими видами озброєння, які американці використовували — бомби, ракети, які могли б піти в Україну або вже йшли б сюди. Ми чули про можливість припинення контрактів щодо України. Наприклад, Швейцарія вже фактично оплатила систему ППО, але її не отримає", — каже він.

На думку співрозмовника, нинішня адміністрація США поступово руйнує режим санкцій, активно виводячи з нього Білорусь, окремих російських осіб і компанії.

"Це триватиме, і це означатиме, що у Путіна з’явиться трохи більше ресурсів для продовження війни. Загальний тиск буде періодичним: під час загострень Трамп тиснутиме на Україну, щоб змусити її капітулювати. Це періодично повторюватиметься, але загалом для України це не є смертельним", – уточнює він.

Хара додав, що в умовах зниження надійності США як чинника глобальної стабільності, Україні необхідно шукати свою нішу.

"Я вважаю, що тут є велика перспектива для України. По-перше, у нас географічно вигідне розташування і ми фактично зупиняємо агресію. По-друге, наші сили оборони вміють воювати і мають волю до перемоги. По-третє, є інноваційна індустрія, яка допомагає нашим військовим — чого бракує більшості європейських країн НАТО. Крім Фінляндії, яка готова воювати з Росією, і частково Польщі, що витрачає достатньо ресурсів на підготовку до війни, більшість країн НАТО ще набирають потенціал. Тому в умовах ненадійності Сполучених Штатів важливість України для колективної безпеки зростає", — резюмував він.

Нагадаємо, раніше Главред писав, що черговий раунд мирних переговорів між Україною, США та Росією відкладається через ситуацію навколо Ірану. Поки що немає необхідних сигналів для проведення тристоронньої зустрічі, однак Україна готова відновити переговори, як тільки дозволить ситуація з безпекою.

Раніше спеціальний посланник США Стів Віткофф заявив, що в мирних переговорах між Україною та Росією в найближчі тижні очікується додатковий прогрес. Він підкреслив, що робота над мирною угодою триває, а переговори вже дали результат.

Як повідомлялося, у звіті Інституту вивчення війни зазначили, що в Кремлі намагаються використати ситуацію на Близькому Сході, щоб створити інформаційну основу для звинувачень США у можливому зриві мирних переговорів щодо України.

Про персону: Олександр Хара Олександр Хара – експерт з питань зовнішньої та безпекової політики, заступник голови правління БО "Інститут стратегічних чорноморських досліджень". Закінчив Донецьку державну академію (університет) управління (1998 р.), Дипломатичну академію при Міністерстві закордонних справ України (2000 р.), Королівський коледж оборонних досліджень, м. Лондон (2010 р.). Магістр зовнішньої політики.



Обіймав низку посад в центральному апараті Міністерства закордонних справ України, зокрема у IV Територіальному та ІІ Територіальному департаментах (2000-2002, 2005-2006 рр.), а також в посольстві України в Канаді (2002-2005 рр.).



