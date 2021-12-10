У МОЗ розповіли, як не посковзнуться взимку та вберегтися від травм

Як поводитися взимку, щоб не травмуватися / 1zoom.ru

У МОЗ розповіли про те, як уберегтися від різних травм взимку, під час ожеледиця.

Ожеледь - це шар щільного льоду, який з'являється на поверхні землі, на гілках дерев або дротах і інших предметах при намерзанні крапель переохолодженого дощу або Мряка.

Ожеледиця - лід на поверхні землі, що утворився після відлиги або дощу в результаті похолодання до мінусової температури, а також внаслідок замерзання мокрого снігу, дощу або мороки від зіткнення з сильно охолодженою поверхнею.

Ожеледиця змушує бути уважними не тільки водіїв, а й пішоходів – адже ризик травмування, коли під ногами слизько, занадто високий. Водіям слід пам'ятати, що під час ожеледиці на дорожньому покритті збільшується гальмівний шлях, тому необхідно вибирати безпечний швидкісний режим. Про це не повинні забувати і пішоходи.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій підготувала прості рекомендації, як уберегтися від травм у період ожеледиці.

Обов'язковим правилом є носіння відповідного взуття з протектором для кращого зчеплення з поверхнею землі. Фахівці також радять взуття з підошвою з мікропористої або іншої м'якої основи і без великих каблуків. Літнім людям можна порекомендувати при ходьбі використовувати палиці або хоча б одну палицю для кращої стійкості. Прогулянки вагітних жінок в ожеледицю без супроводу також небезпечні для здоров'я. Також не варто без необхідності виходити на вулицю, якщо ви захворіли або відчуваєте слабкість. Купіть "льодоступи" і одягайте їх на підошви і каблуки вашого взуття. Або зробіть подібний захист власноруч: наклейте двосторонню липку стрічку на суху підошву і каблук (хрест-навхрест) і перед виходом натріть її піском; При ходьбі по слизькій поверхні руки мають бути вільні для балансування. Краще не тримати їх в кишенях, також не нести сумки в руках. Оптимальний варіант в такому випадку-носити рюкзаки. Обходьте металеві кришки люків, адже вони, як правило, покриті льодом. Крім того, вони можуть бути погано закріплені і перевертатися, що теж дуже небезпечно. Тримайтеся якнайдалі від будинків - ближче до середини тротуару. Узимку, особливо в містах, дуже небезпечні бурульки, які намерзають на дахах будинків. Не перебігайте проїжджу частину дороги під час снігопаду і в ожеледицю. Пам'ятайте, що в умовах ожеледиці значно збільшується гальмівний шлях автотранспорту. Також не забуваємо про правила пересування: не поспішати і не робити великих кроків, оскільки так зменшується стійкість і збільшується ймовірність посковзнутися.

Якщо ви впали і через деякий час відчули головний біль, нудоту, біль в суглобах, помітили пухлини на м'яких тканинах – терміново зверніться до лікаря до травмпункту.

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