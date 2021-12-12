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Людей розкидало від потужного удару: у Луцьку авто на переході протаранило натовп

12 грудня 2021, 16:57

Травми різного ступеня тяжкості отримали 5 осіб, серед них - дитина.

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ДТП у Луцьку / volynnews.com

У Луцьку водій легковика Renault, тікаючи від поліцейських, збив пішоходів, серед них є дитина.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці, інформацію підтвердили в поліції.

Як зазначили в прес-службі поліції Волині, аварія сталася в неділю, близько 15 години, на проспекті Соборності в Луцьку. Автомобіль Renault Megane, тікаючи від патрульних, скоїв наїзд на пішоходів, які перетинали проїжджу частину по регульованому пішохідному переходу на зелений сигнал світлофора, після чого врізався в дерево. Водій і пасажири намагалися покинути місце ДТП.

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/ volynnews.com

Травми різного ступеня тяжкості отримали 5 осіб, серед них - дитина, яка була госпіталізована. На місці працювало 6 бригад швидкої допомоги.

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/ volynnews.com

Постраждалі були доставлені в лікарні міста. На місці події зараз працюють слідчі. Відомості будуть внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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Подробиці аварії у центрі Луцька

За кермом автомобіля перебував 16-річний хлопець, повідомляє Конкурент.

За попередньою інформацією, 16-річний хлопець взяв автомобіль у батька, аби покататися разом із двома друзями.

Під час руху він встигав фільмувати свою їзду на мобільний телефон, щоб потім викласти у соцмережі.

Не побачивши червоний сигнал світлофору, він в'їхав у людей, які переходили дорогу.

Що кажуть очевидці про жахливу ДТП у Луцьку

"Летів на шаленій швидкості, на зелене світло просто не реагував на людей. На пішохідному переході дуже багато людей було. Я якраз встигла дійти до розділової смуги і переді мною просто люди розлетілися", - розповіла Суспільному очевидця Ірина.

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/ suspilne.media

"Жінка з дитиною була переді мною. Він їхав і всіх зніс прямо перед моїми очима. Він далі почав тікати, там далі його машини затиснули. Ось номери його лежать, машина зеленого кольору. Він людей туди протягнув, вони летіли в повітрі", - додав ще один очевидець аварії Олександр.

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