Трагедія в Житомирі: двох студентів дістали з озера мертвими

Дітей знайшли мертвими / скріншот ТСН

У Житомирі двох зниклих студентів знайшли мертвими в озері. 18-річний Назар і 20 - річний Ярослав - зникли в неділю, 5 грудня, хлопці не повернулися на ніч в гуртожиток.

Їх відразу почали шукати у друзів і знайомих, але студенти пропали без сліду. Наступного дня пошуків речі студентів знайшли біля технічного водоймища коледжу. А потім з дна озера водолази підняли і тіла студентів.

Що відомо про студентів

Обидва вчилися на механіків, жили в гуртожитку в одній кімнаті. Востаннє їх бачили в неділю після обіду на одній з житомирських вулиць.

Хлопці попередили, що йдуть гуляти. Тривогу першим забив їх сусід по кімнаті. Каже, гуртожиток повинен був закриватися на ніч, а Назара і Ярослава все не було, так що подзвонив їм. У відповідь - довгі гудки.

"Почав шукати, дзвонив по телефону всім, з хлопцями шукали, їздили в місто, по території ходили. Такого не було, вони постійно беруть трубку, а це виклик йде, а трубку ніхто не бере", - розповідає сусід хлопців, передає ТСН.

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Студентів шукали всю ніч

Зниклих шукали всю ніч, обдзвонили лікарні, сподівалися, хлопці просто загуляли.

В поліцію повідомили тільки вранці. Випадково з вікна на кухні гуртожитку друзі зниклих хлопців побачили їхні речі, що лежали на березі ставка. Про знахідку одразу повідомили викладачам.

"Курточка Ярика жовта, хлопці відразу прибігли сюди, подивилися. Це їхні речі. Курточки їх, рюкзак Назара, телефон, гаманець", - додає сусід.

Це технічна водойма, яку використовують в коледжі на випадок пожежі. Глибина - три метри. Лід тут був проломлений в декількох місцях. Слідчі запідозрили, що студенти провалилися.

Що кажуть у поліції

Зараз в поліції розглядають всі версії - від самогубства до вбивства.

Попередня причина загибелі студентів - утоплення. Чи є на тілах сліди насильницької смерті, експерти поки не говорять. Версію самогубства відкидають їхні друзі.

"Акуратно складені курточки на березі. І кроків сім цим льодом, а потім обвал. Самогубство я виключаю, може, гонитва якась була, може хтось переслідував",-стверджує директор Житомирського агротехколеджу Микола Тимошенко.

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На користь цієї версії свідчить і те, що в одного із загиблих з кишені зникли паспорт, гаманець і водійські права. Що могло статися, батьки загиблих студентів і не припускають.

"Ми не знаємо, що говорити, нас там не було. Ніхто там не винен. Заклад там точно ні при чому", - переконана мама загиблого студента.

Експерти вже з'ясували, що хлопці не були ні п'яні, ні під впливом наркотичних речовин. Всіх, хто бачив їх у день зникнення ввечері, слідчі просять повідомити на 102.

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