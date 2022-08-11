У МВС назвали найбільш заміновану область України після вигнання росіян

У МВС назвали найбільш заміновану область України/ УНІАН, Reuters

Сумська область є найбільш замінованим регіоном України після звільнення від російської окупації, йдеться в заяві міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського на телемарафоні.

"На жаль, дуже багато території зараз заміновано. Сумська область, напевно, найбільше з деокупованих територій залишається замінованою. Понад 47% території Сумської області було заміновано", - зазначив він.

Через велику лісистій місцевості, на сьогодні в країні залишаються заміновані "острівці", куди не можна заходити.

"Та й 20 кілометрова відстань від державного кордону залишається замінованою мінами і снарядами. Тому що рятувальники не можуть туди дійти", - додав Монастирський.

Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ заявили, що російські окупанти продовжують здійснювати терористичні акти. Вони з артилерії обстріляли колонію в окупованій Оленівці Донецької області, де російська армія тримала військовополонених українських захисників.

"За інформацією командувача аРкетних військ і артилерії і командування Сухопутних Військ ЗС України, по району населеного пункту Оленівка Збройні Сили України ракетних і артилерійських ударів не завдавали. Ракетні війська і артилерія ЗС України, завдяки отриманій від країн-партнерів високоточній зброї, завдають виключно точні удари тільки по військових російських об'єктах", - йдеться в повідомленні.

До того представники окупантів, Міноборони РФ, стверджували, що в результаті обстрілу Оленівки нібито силами ЗСУ "загинули 40 українських військовополонених бійців і ще 70 виявилися поранені".

Читайте також: