У МВС назвали найбільш заміновану область України після вигнання росіян

Через велику лісистій місцевості, на сьогоднішній день в країні залишаються заміновані "острівці", куди не можна заходити.
Сумська область є найбільш замінованим регіоном України після звільнення від російської окупації, йдеться в заяві міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського на телемарафоні.
"На жаль, дуже багато території зараз заміновано. Сумська область, напевно, найбільше з деокупованих територій залишається замінованою. Понад 47% території Сумської області було заміновано", - зазначив він.
Через велику лісистій місцевості, на сьогодні в країні залишаються заміновані "острівці", куди не можна заходити.
"Та й 20 кілометрова відстань від державного кордону залишається замінованою мінами і снарядами. Тому що рятувальники не можуть туди дійти", - додав Монастирський.
Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ заявили, що російські окупанти продовжують здійснювати терористичні акти. Вони з артилерії обстріляли колонію в окупованій Оленівці Донецької області, де російська армія тримала військовополонених українських захисників.
"За інформацією командувача аРкетних військ і артилерії і командування Сухопутних Військ ЗС України, по району населеного пункту Оленівка Збройні Сили України ракетних і артилерійських ударів не завдавали. Ракетні війська і артилерія ЗС України, завдяки отриманій від країн-партнерів високоточній зброї, завдають виключно точні удари тільки по військових російських об'єктах", - йдеться в повідомленні.
До того представники окупантів, Міноборони РФ, стверджували, що в результаті обстрілу Оленівки нібито силами ЗСУ "загинули 40 українських військовополонених бійців і ще 70 виявилися поранені".
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