Масові розстріли та мінування тіл: очевидці розповіли про звірства РФ під Києвом

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Жителі Київської області, яким вдалося евакуюватися із зони бойових дій, розповіли про терор, який російські окупанти влаштували в захоплених населених пунктах.

Люди намагаються вирватися із захоплених міст під білими прапорами і зізнаються, що йдуть під прицілом російських терористів, повідомляє ТСН.

"Небезпечно! Там стоять біля центрального парку, у нас в районі, там були жорсткі бої, майже 20 будинків розвалені – згорілі", — розповідають очевидці.

Окупанти розташувалися в одному з дитячих садків Ірпеня і почали терор. "По машинах там, трупи валяються прямо в місті. Четверте число заїхав танк! Працював і маневрував на вулиці Пушкінській", — розповідають свідки.

Тіла загиблих жителів, що лежать на вулицях, нелюди почали ще й мінувати. Таке вранці повідомила українська розвідка.

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"Грім, заїхала бронетехніка. Почули, ми встигли з під'їзду втекти наверх. Били в усі двері. Інструментами зламували квартири. Я чув крики і постріли. Після цього, після пострілів, крики замовкали. Потім, якась група людей, здається по криках людей 10-15, вийшли - кричали, потім крик посилився, далі черга з кулемета і тиша", - з болем розповідає свідок.

Раніше повідомлялося, що угруповання сил оборони Києва утримує певні рубежі. В результаті удару ЗСУ в Київській області сили російських окупантів понесли суттєві втрати.