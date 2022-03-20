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"Закрити небо над акваторією": що відомо про мінування Росією Чорного моря

20 березня 2022, 22:57

Загроза створюється не тільки для українських портів, а й для портів Болгарії, Румунії та Чорноморського узбережжя Туреччини, каже Андрій Клименко.

корабель РФ
/ Фото Reuters

Чорноморський флот Російської Федерації, за повідомленнями Військово-Морських сил України, замінував акваторію біля входу в гирло Дунаю і навколо острова Зміїний в Чорному морі.

Як розповів в ефірі Сurrenttime керівник проекту Інститут чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко, це перешкоджає руху комерційних суден від Босфору до Одеси. Причому загроза створюється не тільки для українських портів, а й для портів Болгарії, Румунії та Чорноморського узбережжя Туреччини.

"Будь-яка розумна людина розуміє, що в штормовому морі порахувати 420 мін неможливо. Швидше за все, Російська Федерація знає, що вона поставила 420 морських мін в районі острова Зміїний і гирла Дунаю, і робить вигляд, що їх зірвало штормом і, за повідомленням ТАРС, вони можуть опинитися і біля входу в Босфор, і через Босфор опинитися в Середземному морі. Це повна дурість. Вони використовують свою мінну постановку для того, щоб нагнати страху на судновласників, на екіпажі суден, щоб не ходили не тільки в українські порти, але і в порти найближчих сусідів України по Чорному морю", - пояснив експерт.

Він каже, що звідси випливає необхідність проведення операції з розмінування.

"На наш погляд, мова повинна йти про міжнародну гуманітарну операцію, в якій повинні брати участь відповідні військові мінно-тральні кораблі. Їх, природно, потрібно прикривати з моря і з повітря. Для цього потрібно закрити небо над цією акваторією. Необхідно вимагати всіма міжнародними організаціями негайного виведення кораблів Чорноморського та інших флотів Росії, їх відходу в російські порти для того, щоб ця гуманітарна операція могла здійснитися", - додав Клименко.

Мінування РФ в Чорному морі

Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти замінували рекомендовані шляхи у Чорному морі.

Морський порт Сочі направив судновласникам і капітанам суден попередження про загрозу підриву на дрейфуючих мінах.

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Чорне море мінування війна Росії та України
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