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Келлог придумав, як посадити Путіна за стіл переговорів

Сергій Кущ
25 січня 2025, 00:57
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Спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України озвучив
Кіт Келлог, РФ
Кіт Келлог, РФ / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офіс президента України, скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

  • Що може змусити Росію сісти за стіл переговорів
  • Як США може ще підтримати Україну у війні проти РФ

Спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що більш жорсткі заходи впливу на російську нафтову промисловість можуть примусити Кремль до перемовин щодо врегулювання розв'язаної ним війни.

В інтерв'ю Fox News він зазначив, що ключем буде зниження ціни на нафту до $45 за барель.

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"Цьому прийде кінець, і він [Трамп] сказав це вчора в Давосі: що ключову роль відіграє не тільки дипломатія, а й економіка. Дозвольте мені просто навести один приклад із нафтою. Знаєте, ціна на нафту зараз, імовірно, якщо ви подивитеся на Brent або WTI, - базовий рівень близько $78 за барель, тож росія отримує мільярди доларів від продажу нафти. Що, якщо ви знизите це до $45 за барель, що по суті є базовою точкою беззбитковості? Саме тоді він зробив коментар учора", - заявив Кіт Келлог.

Спецпредставник Трампа також висловився про можливість використати заморожені активи рф для закупівлі зброї для України. За його словами, це дискусійний момент.

"Але я думаю, ми завжди говорили про це. Ми неодноразово говорили про використання заморожених російських активів для цього - щоб купити американську зброю. Я маю на увазі, що це частина головоломки, яку потрібно обговорити, і це буде на столі у президента, але це не той елемент, який вирішить проблему. Але це цікавий момент, і він вартий того, щоб його обговорити", - заявив він.

Переговори України з РФ - що відомо

Раніше Трамп пригрозив РФ санкціями через відмову від переговорів. Президент США повідомив, що скоро поговорить із господарем Кремля і готовий із ним зустрітися в будь-який час.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, коли можуть бути переговори делегації України з командою Трампа. Основні переговори української делегації з новою командою Трампа очікуються тоді, коли буде "Український тиждень" у Вашингтоні.

Як раніше повідомляв Главред, Володимир Огризко розповів, чому Україна і РФ не зможуть домовитися. Україні немає сенсу вести переговорний процес з країною-агресором Росією, поки наша сторона не має важелів впливу на російську сторону. Він вважає, щоб мати такі інструменти впливу, потрібно змусити РФ відступити.

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Хто такий Кіт Келлог

Кіт Келлог - колишній генерал-лейтенант армії США, який працював виконувачем обов'язків радника з національної безпеки на початку терміну президентства Трампа. Потім був радником з національної безпеки колишнього віцепрезидента Майка Пенса.

Зараз 80-річний Келлог є співголовою Центру американської безпеки в AFPI.

Келог критикував непослідовну підтримку України Заходом. Ще у вересні 2022 року він закликав адміністрацію Байдена надати Україні всю необхідну зброю, щоб завдати армії РФ військової поразки.

Як пише The Guardian, у квітні 2024 року Келлог пропонував завершити війну через переговори з Росією. У документі "Америка насамперед, Росія і Україна", співавторами якого є Келлог і колишній аналітик ЦРУ Фред Фляйц, пропонується припинити постачання зброї Україні, якщо Київ відмовиться від мирних переговорів, або навпаки - посилити постачання, якщо Кремль не захоче діалогу.

"Ми говоримо українцям: Ви повинні сісти за стіл переговорів, і, якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів вичерпається. І ми говоримо Путіну: Він повинен сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, то ми дамо українцям все необхідне, щоб вбити вас на полі бою", - говорив Келлог у червні.

При цьому автори документа визнають, що Україні буде важко ухвалити мирну угоду, "яка не поверне їй всю її територію" і не покладе на Росію відповідальність за вторгнення.

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