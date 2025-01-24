"Означатиме фіаско": Подоляк розповів, як "знекровити" Росію і Путіна

У матеріалі:
- Адміністрація Байдена з обережністю ставилася до санкцій
- Трамп може все змінити
Продаж нафти залишився для Путіна єдиним способом тримати на плаву його економіку, виснажену війною проти України. Останніми роками Москва отримувала величезні прибутки від продажу вуглеводнів.
З такою заявою виступив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк у своєму Telegram.
За його словами, це давало змогу фінансувати агресію, ухиляючись від економічних потрясінь.
"Попередня адміністрація Білого дому з обережністю ставилася до санкцій на російську нафту через можливий вплив на інфляцію. Однак ці побоювання виявилися надуманими, тому що Росія не є незамінним постачальником енергоносіїв на планеті. Частка російського товарного експорту у світових масштабах недотягує і до 10 %", - нагадав Подоляк.
Він упевнений, що світ не потребує російських ресурсів, але без них окупант буде знекровлений.
"Світ може обійтися без російських барелів, а для Кремля припинення потоку нафтодоларів означатиме фінансове фіаско. Саме дієве обмеження експорту російських енергоресурсів може стати ключем, який відчинить двері до миру", - підсумував радник глави ОП.
Чи може Трамп допомогти зупинити війну в Україні - останні новини
Як зазначав керівник Центру громадської аналітики "Башня" в інтерв'ю Главреду, "у РФ серйозні проблеми" - позиція Росії зміниться, якщо підключиться Трамп. Валерій Клочок пояснив, які кроки щодо України може зробити Трамп найближчим часом і як він може вплинути на країну-агресора Росію.
Також повідомлялося, що Трамп зробив заяву про завершення війни в Україні. Трамп закликав Саудівську Аравію і ОПЕК знизити ціни на нафту для завершення війни в Україні.
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Хто такий Михайло Подоляк
Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один із ключових спікерів ОП.
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