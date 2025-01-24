"Означатиме фіаско": Подоляк розповів, як "знекровити" Росію і Путіна

Він упевнений, що світ не потребує російських ресурсів.

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Подоляк, Путін / Колаж: Главред, фото: Pixabay/geralt, Facebook М.Подоляк, скріншот

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Адміністрація Байдена з обережністю ставилася до санкцій

Трамп може все змінити

Продаж нафти залишився для Путіна єдиним способом тримати на плаву його економіку, виснажену війною проти України. Останніми роками Москва отримувала величезні прибутки від продажу вуглеводнів.

З такою заявою виступив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк у своєму Telegram.

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За його словами, це давало змогу фінансувати агресію, ухиляючись від економічних потрясінь.

"Попередня адміністрація Білого дому з обережністю ставилася до санкцій на російську нафту через можливий вплив на інфляцію. Однак ці побоювання виявилися надуманими, тому що Росія не є незамінним постачальником енергоносіїв на планеті. Частка російського товарного експорту у світових масштабах недотягує і до 10 %", - нагадав Подоляк.

Він упевнений, що світ не потребує російських ресурсів, але без них окупант буде знекровлений.

"Світ може обійтися без російських барелів, а для Кремля припинення потоку нафтодоларів означатиме фінансове фіаско. Саме дієве обмеження експорту російських енергоресурсів може стати ключем, який відчинить двері до миру", - підсумував радник глави ОП.

Чи може Трамп допомогти зупинити війну в Україні - останні новини

Як зазначав керівник Центру громадської аналітики "Башня" в інтерв'ю Главреду, "у РФ серйозні проблеми" - позиція Росії зміниться, якщо підключиться Трамп. Валерій Клочок пояснив, які кроки щодо України може зробити Трамп найближчим часом і як він може вплинути на країну-агресора Росію.

Також повідомлялося, що Трамп зробив заяву про завершення війни в Україні. Трамп закликав Саудівську Аравію і ОПЕК знизити ціни на нафту для завершення війни в Україні.

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Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один із ключових спікерів ОП.

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