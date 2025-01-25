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"Це як постріл": Зеленський сказав, як Трамп змушує Путіна закінчити війну

Руслана Заклінська
25 січня 2025, 19:35
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Дональд Трамп може завершити війну в Україні швидше за всіх, вважає президент Зеленський.
'Це як постріл': Зеленський сказав, як Трамп змушує Путіна закінчити війну
Зеленський розкрив стратегію Трампа щодо закінчення війни з Росією / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

Головні тези Зеленського:

  • Швидкого закінчення вінйи не буде, але Трамп може прискорити процес через санкції
  • Трамп хоче закінчити війну, однак Путін цього не бажає
  • Жорстка заява Трампа до Путіна — це чіткий сигнал сильної людини

Швидкого закінчення війни в Україні не буде. Президент США Дональд Трамп може прискорити процес досягнення миру через введення нових санкцій, економічний тиск і вплив на РФ. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю італійській журналістці Чечілії Салі для газети Il Foglio.

"Тому це (закінчення війни - Главред) точно не відбудеться швидко. Але Трамп завдяки силі, санкціям, міцності США може це прискорити і може це зробити найшвидше за всіх у світі, на мій погляд", - сказав Зеленський.

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Жорстка заява президента США Дональда Трампа до Володимира Путіна з вимогою припинити війну проти України - це не лише попередження. На думку Зеленського, це чіткий сигнал від сильної людини.

"Я думаю, що важливим є те, що там є сигнал сильної людини. Це як постріл. Тут немає пострілу в повітря, який попереджає про щось. Він не попереджає, він говорить прямо. Він говорить, що дійсно хоче закінчити війну. Поки що ми не знаємо, як це буде, ми не знаємо деталей", - наголосив президент, коментуючи заяву Трампа.

За його словами, Трамп дійсно хоче завершення війни Росії про України, проте цього не хоче лідер РФ Володимир Путін.

"Трамп розуміє всі ці виклики і просто каже, що треба закінчувати, бо буде гірше. І він говорить з посилом в російський бік. Мені здається, що це така тактика. Мені вона на сьогодні імпонує", - зазначив Зеленський.

'Це як постріл': Зеленський сказав, як Трамп змушує Путіна закінчити війну
План перемоги України / Інфографіка: Главред

Завершення війни в Україні та мирні переговори - головне

Як повідомляв Главред, 22 січня президент США Дональд Трамп закликав Володимира Путіна припинити війну в Україні. Він наголосив, що його мета — не нашкодити Росії, але якщо війна не припиниться, США будуть змушені ввести серйозні санкції.

У відповідь кремлівський диктатор Путін заявив, що Росія готова до переговорів про закінчення війни в Україні, але не може розпочати діалог через рішення РНБО України, яке забороняє переговори з ним. Лідер РФ вважає, що західні союзники повинні змусити Зеленського зняти заборону на переговори.

Президент України Володимир Зеленський відповів на заяву Путіна про неможливість переговорів і зауважив, що Росія поширює багато "сигналів" та "декретів", які нагадують часи 1917 року. Зеленський пояснив, що рішення РНБО щодо припинення переговорів було необхідним через численні спроби Росії впливати на Україну через різні канали та "сепаратистів".

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Понад 70% українців підтримують завершення війни з Росією дипломатичним шляхом. Проте йдеться про процес діалогу, а не поступки. Про це свідчить дослідження Київського міжнародного інституту соціології.

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що поки що не бачить імовірності переговорів із диктатором РФ Володимиром Путіним.

Зеленський також вважає, що Україна не може вести переговори з Путіним, оскільки Росія може використати будь-яку паузу в бойових діях для зміцнення своєї окупаційної армії. Після цього РФ може знову наступати на Україну для її окупації, але вже уникаючи помилок, які робила раніше.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україні потрібне справедливе завершення війни. Київ не цікавить аналог Мінського формату, де Москва могла б ультимативно висувати свої "вимоги". За його словами, російським представникам не місце на Саміті миру доти, доки не вироблено принципів реалізації формули Зеленського та примусу РФ до її виконання.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресор РФ нібито готова до мирного вирішення війни в Україні. При цьому Путін висуває умови. Господар Кремля хоче гарантій для Москви і зберегти захоплені території.

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