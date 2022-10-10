"Тільки початок": російський політолог попередив про нові масовані атаки РФ

Ракетний обстріл Києва / Фото facebook.com/UA.National.Police

Президент РФ Володимир Путін може прийняти рішення про використання проти України більш потужної зброї, заявив російський політолог Валерій Соловей.

Він назвав в інтерв'ю телеканалу Bild масовану атаку РФ по Україні не стільки "помстою за міст", скільки відплатою за те, що Україна чинить відчайдушний опір на полі бою.

Експерт не виключив, що вибухи на Кримському мосту могли бути диверсій, яка дозволила Путіну "випустити свої емоції і покарати Україну за те, що вона не просто чинить опір, а чинить опір досить успішно і завдає російським військовим дуже відчутні удари".

"Я боюся, що це тільки початок", — не виключив російський політолог.

Водночас він нагадав про те, що запас крилатих ракет у ЗС РФ обмежений, а сьогоднішній обстріл був разовою акцією.

"Російському президенту доведеться приймати рішення про застосування більш дієвих засобів", - додав Соловей.

Нагадаємо, в понеділок вранці, 10 жовтня, російські терористи завдали масований ракетний удар по багатьох містах України.

Росія здійснила атаки на ряд областей України. Зокрема, вибухи були чутні у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській областях. Зафіксовані попадання по об'єктах критичної інфраструктури.За даними Генерального штабу Збройних сил України, вранці 10 жовтня Росія випустила по Україні 83 ракети, 45 з них були знищені.

Раніше радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смирнов заявляв, що станом на 8: 45 відомо про 8 загиблих і 24 травмованих в результаті обстрілу в Шевченківському районі Києва.

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