Лише 2 країни Європи могли б взяти участь у війні в Україні – Світан

Ці дві країни повністю готові до таких військових дій. Ще 5 країн можуть дозволити собі лише оборонні заходи, тому безпосередньо долучитися вони не змогли б.

https://glavred.net/ukraine/tolko-2-strany-evropy-mogli-by-prinyat-uchastie-v-voyne-v-ukraine-svitan-10547624.html Посилання скопійоване

Лише 2 країни Європи могли б взяти участь у війні в Україні, каже Світан/ колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних сил ЗСУ, скрін

Можливість участі військ країн Заходу у війні в Україні існує, і наразі вона проговорюється. Проте лише дві європейські країни повністю підготовлені до таких дій – Велика Британія і Франція.

Ще п’ять країн можуть дозволити собі тільки оборонні дії. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан в інтерв'ю Главреду.

Він зазначив, що на можливість участі військ Заходу у війні в Україні вказує, зокрема, риторика президента Франції Еммануеля Макрона. За словами Світана, Франція є повністю самодостатньою в оборонному плані – вона виготовляє все, що потрібно для ведення бойових дій, починаючи від підводних човнів і закінчуючи носіями ядерної зброї.

"Французький іноземний легіон веде бойові дії щонайменше в декількох країнах Африки. Причому французи там воюють із росіянами, російськими приватними військовими компаніями, які намагаються в них віджати сфери впливу – від кавових плантацій до уранових рудників", – зазначив військовий експерт.

Світан зазначає, що він не виключає можливості участі французьких військ у війні в Україні, щоб допомогти нам боротися проти країни-агресорки Росії.

"Їх можуть перекинути сюди для реалізації певних завдань. І в Україні може відбутися бойове зіткнення французьких із російськими військами. Для французів це рутинна робота: вони здатні знищувати росіян як у Чаді, так і під час нашої війни", – сказав він.

У той же час він зазначив, що інші країни навіть під егідою НАТО поки що не здатні виконувати будь-які бойові завдання в Україні, тому що їхні армії в стані занепаду.

"У Європі лише дві країни, які, можна сказати, повністю підготовлені – це Велика Британія і Франція. Оборонні заходи можуть дозволити собі Іспанія, Німеччина, Норвегія, Бельгія та Польща. Ці декілька країн могли б долучитися до війни в Україні, але от взяти безпосередню участь здатні лише Велика Британія і Франція", – сказав Світан.

Дивіться відео, в якому Роман Світан розкрив плани Росії проти України на весну-літо:

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Війна в Україні

Раніше полковник запасу ЗСУ Роман Світан назвав спосіб зупинити Росію і розповів, які в РФ найслабкіші місця. У такому режимі РФ може воювати до нескінченності, але є спосіб їх зупинити, каже він.

Також раніше у ЗСУ назвали причину, чому кількість авіаударів РФ скоротилася вдвічі. Російським окупантам стало важче підтримувати свою піхоту з повітря після того, як українські військові збили чимало російських літаків.

Нагадаємо, раніше Роман Світан оцінив загрозу РФ для Києва і Харкова. Росія зможе зібрати ударне угруповання в разі заморозки бойових дій, зазначив експерт.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.