ЗСУ героїчно знищили ворожий дрон-камікадзе, який атакував РЛС

У Миколаївській області знищили ворожий дрон / https://t.me/kpszsu

У Миколаївській області у вівторок, 26 липня, російські війська хотіли атакувати українську радіолокаційну станцію. Повітряні сили успішно збили ворожу ціль, повідомляє в Telegram Командування Повітряних сил Збройних сил України.

"26 липня воїнами Повітряного командування "Південь" збитий ударний безпілотний літальний апарат типу "Ланцет", який намагався атакувати радіолокаційну станцію в Миколаївській області", - йдеться в повідомленні.

Знищений дрон може рухатися зі швидкістю 110 кілометрів на годину під час горизонтального польоту і 300 кілометрів на годину під час атаки цілі. Дальність дії досягає 40 кілометрів.

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