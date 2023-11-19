"Територія сама звільниться": боєць ЗСУ розповів, як досягти успіху на полі бою

Ключовим завданням України у війні є не звільнення територій, а знищення сил і засобів противника. Коли ворог стане небоєздатним, проблем зі звільненням території вже не буде. Щоб звільнити Донецьку і Луганську області, потрібно не штурмувати позиції окупантів Росії, а організувати оточення. Про це заявив командир першого штурмового батальйону 3-ї ОШБр ЗСУ Петро Горбатенко.
В ефірі Мосейчук+ він розповів про те, що головне для армії України – завдати максимальної шкоди противнику, і тоді особливих проблем зі звільненням територій не виникне.
"Головне завдання війни - не стільки звільнення територій, скільки знищення особового складу, техніки та вогневих засобів противника. Ми територію можемо не звільнити, ми можемо зробити небоєздатною російську армію, а потім територія сама звільниться. Пам'ятаємо, що в Першій світовій війні Німеччина програла, перебуваючи на чужій території", – вважає Горбатенко.відео дня
За його словами, щоб звільнити, наприклад, Донбас з меншими втратами, потрібно не штурмувати регіон, а влаштувати його оточення.
"Регіон Донбасу - це міська агломерація забудов. У всіх попередніх конфліктах його намагалися не стільки штурмувати, скільки обходити, і потім вже переходити до зачистки. Питання, наскільки буде вдало витрачати ресурс на бої на цьому клаптику, ніж провести маневр з його оточення – в тому числі коридор між Маріуполем і Донецьком, орієнтовно Волноваха, і через Харків-Луганськ обійти. Я думаю, краще було б зробити так. Але є проблема із застосуванням техніки, і ця проблема називається БПЛА різного характеру дій. І ми переходимо ближче до Першої світової, там, де в основному все відбувається "на нозі", - підкреслив Петро Горбатенко.
Війна Росії проти України
Представниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк розповіла, що ЗСУ відсунули війська РФ на 3-8 кілометрів від Дніпра на лівобережжі Херсонської області. Сили оборони там закріплюються, але в окупантів залишається можливість проводити ротації.
У ЗСУ назвали топ-завдання армії України на зиму - начальник служби зі зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ Володимир Фітьо сказав, що армія намагатиметься перерізати ворожу логістику, щоб окупанти не могли продовжувати ведення бойових дій.
Замороження війни в Україні призведе до нападу РФ на НАТО за 6 років, вважають аналітики німецького товариства зовнішньої політики (dgap). Згідно з їхніми висновками, росіяни можуть атакувати країни Балтії.
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