Теракт в Оленівці: Росія ігнорує вимогу України про передачу тіл загиблих - Верещук

РФ ігнорує вимогу передати Україні тіла загиблих в Оленівці / Колаж фото t.me/pgo_gov_ua, Facebook/Ірина Верещук

Російська сторона ігнорує вимогу України про передачу тіл вбитих військовополонених українців в Оленівці на Донеччині. Про це заявила віце-прем'єрміністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, повідомляє УНІАН.

Вона назвала теракт в Оленівці страшною трагедією і злочином РФ проти людства та людяності.

"За це має бути покарання персональне. Вимагаємо аби Росію визнали державою спонсором тероризму. Це міжнародний злочин. Щодо повернення тіл. Омбудсмен зробив заяву, ми, як уповноважені теж запити зробили. Поки відповіді від Росії немає", - сказала Ірина Верещук.

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Теракт в Оленівці

У Генштабі ЗСУ заявили, що в ніч на 29 липня російські окупанти з артилерії обстріляли колонію в окупованій Оленівці на Донеччині, де російська армія тримала військовополонених українських захисників. При цьому в Міноборони РФ відразу поспішили звинуватити в цьому сили ЗСУ, сказавши, що це нібито українська сторона вдарила по місцю утримування українських полонених.

Пізніше СБУ перехопила телефонні розмови, в яких бойовики з угруповання "ДНР" стверджують, що саме російські окупаційні війська організували вибух в Оленівці, в результаті якого загинули щонайменше 53 українських військовополонених.

Увечері 29 липня СБУ, ЗСУ, Головне управління розвідки та омбудсмен оприлюднили спільну офіційну заяву у зв'язку терактом в Оленівці, зазначивши, що на території колонії сталося організоване вбивство українських полонених, яке спланували і скоїли окупанти.

Пізніше стало відомо, що українських полонених окупанти могли вбити за допомогою російської термобаричної зброї.

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