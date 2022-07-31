Це був не просто удар: у Зеленського назвали три головних докази кривавого теракту в Оленівці

Подоляк назвав три докази теракту в Оленівці / Колаж фото t.me/pgo_gov_ua, ОПУ

Російські окупанти вчинили справжній теракт в Оленівці та безжалісно вбили український військових, які були в російському полоні. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що називати це "ударом по Оленівці" не можна, бо там був здійснений саме теракт. На своїй сторінці у Twitter він назвав три докази.

Подоляк додав, що доказів "удару по Оленівці" нема взагалі. Зате є докази теракту.

Він акцентував увагу на тому, що була пошкоджена лише одна будівля, про що свідчать супутникові знімки. У випадку артилерійського обстрілу пошкоджень зазнали й інші будівлі.

Він додав, що саме в цю колонію за кілька днів до теракту, перевели військовополонених українців. Збігом це назвати не можна.

До того, експерти вже проаналізували фото та відео і встановили, що пошкодження не нагадують ті, що могли б з'явитися внаслідок обстрілу - це був термобаричний вибух із середини.

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Теракт в Оленівці

У Генштабі ЗСУ заявили, що в ніч на 29 липня російські окупанти з артилерії обстріляли колонію в окупованій Оленівці на Донеччині, де російська армія тримала військовополонених українських захисників. При цьому в Міноборони РФ відразу поспішили звинуватити в цьому сили ЗСУ, сказавши, що це нібито українська сторона вдарила по місцю утримування українських полонених.

Пізніше СБУ перехопила телефонні розмови, в яких бойовики з угруповання "ДНР" стверджують, що саме російські окупаційні війська організували вибух в Оленівці, в результаті якого загинули щонайменше 53 українських військовополонених.

Увечері 29 липня СБУ, ЗСУ, Головне управління розвідки та омбудсмен оприлюднили спільну офіційну заяву у зв'язку терактом в Оленівці, зазначивши, що на території колонії сталося організоване вбивство українських полонених, яке спланували і скоїли окупанти.

Пізніше стало відомо, що українських полонених окупанти могли вбити за допомогою російської термобаричної зброї.

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