На Рівненщині чоловіка на смерть привалило стовбуром, коли він зрізав дерево

36-річний чоловік від отриманих травм помер на місці.
На Рівненщині у селі Тульчин чоловіка привалило стовбуром, коли він зрізав дерево.
Трагедія сталася вранці у понеділок, 3 січня, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій України у Рівненській області.
Рятувальників викликали на місце трагедії о 10:40.
"По прибуттю за вказаною адресою рятувальники побачили тіло чоловіка, що лежало під стовбуром тополі. Медики, які були на місці події, констатували смерть", – йдеться у повідомленні.
Трагічний інцидент стався на території приватного господарства. Щоб дістати тіло господаря, рятувальникам довелося розрізати дерево бензопилами.
Поліція наразі встановлює усі обставини смерті.
Нагадаємо, раніше у Львові на 8-річного хлопчика впало дерево під час прогулянки у парку. Дитина отримала перелом черепа в декількох місцях, струс мозку і перелом гомілки. Хлопчик у важкому стані потрапив до реанімації.
Також нещодавно в Києві трагічно загинула 35-літня жінка – під час хресного ходу на неї звалилося дерево. Від отриманих травм жінка померла на місці. Загиблою виявилася матінка Марія – дружина настоятеля храму Преображення Господнього в Києві на Вирлиці протоієрея Сергія Коцаря.
Читайте також:
- Знятого на камери вбивства виявилося недостатньо: вдова загиблого рятувальника зважилася на ексгумацію
- Тіло з авто довелося діставати рятувальникам: під Києвом у жахливій ДТП загинув 14-річний підліток
- На Закарпатті п’яний водій наїхав на дітей, загинув 9-річний хлопчик
- На Харківщині у потрійній ДТП загинула 6-місячна дитина
- Мати з сином загинули в Словаччині: деталі страшної ДТП із заробітчанами