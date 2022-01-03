На Рівненщині чоловіка на смерть привалило стовбуром, коли він зрізав дерево

У Рівненській області чоловік загинув, коли зрізав дерево у власному господарстві / ДСНС у Рівненській області

На Рівненщині у селі Тульчин чоловіка привалило стовбуром, коли він зрізав дерево.

Трагедія сталася вранці у понеділок, 3 січня, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій України у Рівненській області.

Рятувальників викликали на місце трагедії о 10:40.

"По прибуттю за вказаною адресою рятувальники побачили тіло чоловіка, що лежало під стовбуром тополі. Медики, які були на місці події, констатували смерть", – йдеться у повідомленні.

Трагічний інцидент стався на території приватного господарства. Щоб дістати тіло господаря, рятувальникам довелося розрізати дерево бензопилами.

Реклама

Поліція наразі встановлює усі обставини смерті.

Нагадаємо, раніше у Львові на 8-річного хлопчика впало дерево під час прогулянки у парку. Дитина отримала перелом черепа в декількох місцях, струс мозку і перелом гомілки. Хлопчик у важкому стані потрапив до реанімації.

Також нещодавно в Києві трагічно загинула 35-літня жінка – під час хресного ходу на неї звалилося дерево. Від отриманих травм жінка померла на місці. Загиблою виявилася матінка Марія – дружина настоятеля храму Преображення Господнього в Києві на Вирлиці протоієрея Сергія Коцаря.

Читайте також: