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Окупанти вдарили ракетою по лікарні в Куп’янську: в ОВА розповіли про наслідки

16 грудня 2022, 11:12
Ворожа ракета влучила прямо в аптеку, яка була розташована у центральній міській лікарні.
В Купянске ракета оккупантов попала в больницу
Фото ілюстративне: наслідки обстрілу окупантами Харківщини 15 грудня/ Telegram Синєгубов

Російські загарбники вранці у п’ятницю, 16 листопада, вдарили ракетами по Куп’янську на Харківщині. Під час атаки вони влучили у будівлю центральної міської лікарні.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram. Він зазначив, що, за попередньою інформацією, окупанти били комплексами С-300

Атака відбулася близько 7 години ранку – тобто ще до масованого ракетного обстрілу окупантами території України.

Внаслідок цього була зруйнована будівля аптеки.

"Біля 7 ранку в місті Куп’янськ російські загарбники нанесли ракетний удар по центральній міській лікарні. Попередньо комплексами С-300. Є пряме влучання в будівлю аптеки. Також пошкоджено інфекційного відділення лікарні. Жертв та постраждалих не виявлено", – написав Синєгубов.

Також він повідомив, що 15 грудня на Куп'янському напрямку окупанти обстрілювали з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Вільшана, Іванівка, Кислівка, Табаївка, Котлярівка, Берестове та Первомайське.

Ракетний удар РФ по Україні

Нагадаємо, раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що російські окупанти запустили по Україні близько 60 ракет вранці 16 грудня. Після цього він заявляв, що окупанти зробили ще два залпи ракетами "Калібр". Потім повідомлялося уже про третю хвилю запуску ракет

У різних у Києві та низці областей держави відбулися вибухи. Частково це було спрацювання протиповітряної оборони, проте у деяких місцях повідомлялося про прильоти по енергетичних об’єктах.

Три удари було завдано по критичній інфраструктурі Харківщини, також окупанти вдарили по енергооб’єктах в інших областях. У столиці України відбулися вибухи у Деснянському, Дніпровському і Голосіївському районах.

У Кривому Розі ракета влучила у житловий будинок. Під завалами опинилися люди. Звідти уже дістали дівчинку. Який стан у дитини, поки що невідомо.

Також повідомлялося, що у Києві через ракетну атаку є перебої з водопостачанням. Мер міста Віталій Кличко закликав киян підготувати запас питної і технічної води.

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