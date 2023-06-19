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Таємна війна за лінією фронту: ЗСУ проводять диверсії в тилу армії РФ – Bild

Олексій Тесля
19 червня 2023, 16:40 оновлено 19 червня, 16:55
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Українські диверсанти атакували залізницю в окупованому Криму та на Запоріжжі, вважають у ФРН.
всу, дрг
ЗСУ проводять диверсії в тилу РФ / скріншот, УНІАН

Українські диверсійні групи діють глибоко в тилу РФ, намагаючись послабити армію окупантів. До такого висновку прийшли аналітики з Міністерства оборони Німеччини.

Вони, зокрема, проаналізували хід бойових дій в Україні. За їхньою оцінкою, проукраїнські диверсійні групи зруйнували основне залізничне сполучення на окупованій російськими військами території Запорізької області, пише Bild з посиланням на звіт німецького оборонного відомства.

Німецькі військові аналітики також прийшли до переконання про те, що українські диверсанти атакували залізницю в окупованому РФ Криму, що свідчить про те, що українські сили все ще можуть діяти в регіонах, які знаходяться під контролем Росії, далеко за лінією фронту.

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Водночас у німецькому Міноборони не виключають, що Україна також може бути причетна до руйнування аміакопроводу на Харківщині.

Оцінюючи хід контрнаступу, німецькі військові аналітики відзначають, що російські окупаційні війська обороняють фронт "з підготовлених позицій усіма наявними силами". При цьому російська армія все більше покладається на "повітряні, ракетні і безпілотні атаки", щоб завдати втрат українським силам.

При цьому в Бахмуті Донецької області російські війська знаходяться під тиском, разом з тим армія РФ "ймовірно, більше не контролює всю територію міста", додали в Міноборони ФРН.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в тилу російських окупантів, на захоплених територіях Херсонської області на Лівобережжі, бійці спецназу Збройних сил України проводять спеціальні операції.

Бійці загону спецназу з батальйону Братство на човнах перетинають Дніпро для проведення розвідки і диверсій в тилу ворога.

Раніше повідомлялося про те, що селище Невське в Луганській області було звільнено групою ГУР Кедр спільно з бійцями з 5 роти 66 бригади ЗСУ.

В результаті проведеної операції по звільненню селища Невського знищені 34 окупанта, 3 – взяті в полон.

Зазначається, що наступальна операція українських захисників була проведена бездоганно. Вдалося розгромити сили загарбників, а вцілілі окупанти кинули бронетехніку і відступили з селища.

Більше новин:

ЗСУ ДРГ війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
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