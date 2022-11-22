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Путіна можна знищити в бункері: у спецпідрозділі ЗСУ розповіли про диверсії в тилу РФ

22 листопада 2022, 17:49

Українські добровольці єдині в бажанні повернути собі всю українську територію, включаючи анексований Крим.

Путін, ВСУ
У спецназі ЗСУ розповіли про можливість ліквідації Володимира Путіна / Facebook / DefenceIntelligenceofUkraine, сайт Кремля

В тилу російських окупантів, на захоплених територіях Херсонської області на Лівобережжі, бійці спецназу Збройних сил України проводять спеціальні операції.

Бійці загону спецназу з батальйону Братство на човнах перетинають Дніпро для проведення розвідки і диверсій в тилу ворога, йдеться в матеріалі The New York Times.

Спецоперації ЗСУ в тилу РФ

Одна зі спецоперацій бійців ЗСУ полягала в тому, щоб замінувати дорогу на Лівому березі Дніпра, яку використовують російські війська, і атакувати мінометну позицію.

"Це дуже небезпечна місія. Вони повинні висадиться там, де росіяни просто кишать. Їм потрібно обійти їх і встановити міни", — розповів командир батальйону Олексій Середюк.

При цьому не всі місії бувають успішними, а одну з них довелося перервати, інша була частково успішною.

Командир каже, що підрозділ домігся помітних успіхів: нещодавно вони знищили російський міномет, який довгий час докучав їм та іншим українським військам, і збили російський вертоліт.

Партизани та місцеві інформатори

Середюк також розповів, що жителі окупованих російськими військами районів виявилися надійними інформаторами. Крім того, вони виявили, що на окупованих територіях таємно працювали партизани, які підривали техніку окупантів.

"Ми не знаємо, звідки вони прийшли. Ми не знаємо, як вони отримують зброю, і це правильно, що ми не знаємо", — сказав він про партизанів, додавши, що залишати партизанські осередки автономними, щоб їх не виявив ворог, — хороша практика.

Що кажуть спецпризначенці про результат війни з РФ

Він вважає, що його добровольці єдині в бажанні повернути собі всю українську територію, включаючи анексований Кримський півострів і продовжити свою боротьбу в Росії.

"Ми всі мріємо побувати в Чечні, в Кремлі та навіть на Уральських горах", — сказав він.

Говорячи про Путіна, Середюк сказав, що його потрібно вбити в бункері й запевнив, що його маленький загін може це зробити.

Середюк додає, що їхнє завдання полягає в тому, щоб прискорити відступ росіян і перетворити його на хаотичну втечу.

За його словами, завдання залишиться колишнім, але вони будуть заглиблюватися в територію, утримувану Росією.

Раніше повідомлялося про те, що селище Невське в Луганській області було звільнено групою ГУР Кедр спільно з бійцями з 5 роти 66 бригади ЗСУ.

В результаті проведеної операції зі звільнення селища Невського знищені 34 окупанта, 3 – взяті в полон, йдеться в повідомленні ГУР в Telegram.

Зазначається, що наступальна операція українських захисників була проведена бездоганно. Вдалося розгромити сили загарбників, а вцілілі окупанти кинули бронетехніку і відступили з селища.

Читайте більше:

ЗСУ спецназ ГРУ війна Росії та України
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