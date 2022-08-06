Збирають клітки для полонених: у Маріуполі окупанти готують самосуд над захисниками України

У Маріуполі готують самосуд над полоненими / t.me/mariupolrada

Російські окупанти планують у вересні поточного року влаштувати показовий самосуд над полоненими українськими військовими в захопленому Маріуполі Донецької області.

Про це повідомив в Телеграм-каналі Маріупольської міської ради мер міста Вадим Бойченко.

В даний час безпосередньо на сцені Маріупольської камерної філармонії ведеться монтаж тюремних клітин з арматури діаметром 20 мм.

При цьому він показав фото підготовки "суду" над українськими захисниками.

"Звертаюся до світової спільноти, ООН і Червоного Хреста втрутитися в ситуацію, щоб працювали правила поводження з військовими полоненими. Ми повинні зробити все, щоб наші захисники повернулися в Україну живими і не допустити в Маріуполі другої Оленівки", - написав Бойченко.

/ t.me/mariupolrada

Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ заявили, що російські окупанти продовжують здійснювати терористичні акти. Вони з артилерії обстріляли колонію в окупованій Оленівці Донецької області, де російська армія тримала військовополонених українських захисників.

"За інформацією командувача Ракетних військ і артилерії і командування Сухопутних Військ ЗС України, по району населеного пункту Оленівка Збройні Сили України ракетних і артилерійських ударів не завдавали. Ракетні війська і артилерія ЗС України, завдяки отриманій від країн-партнерів високоточній зброї, завдають виключно точні удари тільки по військових російських об'єктах", - йдеться в повідомленні.

До того представники окупантів, Міноборони РФ, стверджували, що в результаті обстрілу Оленівки нібито силами ЗСУ "загинули 40 українських військовополонених бійців і ще 70 виявилися поранені".

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