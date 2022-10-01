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"Танцюристи на кістках": у Зеленського назвали умову для переговорів з РФ

1 жовтня 2022, 15:27

Немає ніякого сенсу вести переговори з Володимиром Путіним і його найближчим оточенням, підкреслив Михайло Подоляк.

Михайло Подоляк, Володимир Путін
Михайло Подоляк назвав причину відмови від переговорів з Володимиром Путіним / Reuters, ОПУ

Переговори з Росією будуть можливі за умови зміни влади в Кремлі, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Україна піде на переговори з Росією, коли там зміниться президент, написав він у Twitter.

"Немає ніякого сенсу вести переговори з "танцюристами на кістках" — Путіним і його найближчим оточенням. Їх слова мають негативну вартість", - підкреслив радник глави ОП.

Подоляк додав, що переговори можливі, але з новим президентом Росії, який "буде більш адекватно оцінювати реальність".

'Танцюристи на кістках': у Зеленського назвали умову для переговорів з РФ

Нагадаємо, Володимир Путін 30 вересня оголосив анексію окупованих районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України. На "церемонії" були присутні маріонетки Кремля, яких Москва оголосила окупаційною "владою".

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що Росія анексією України вирішила піти на ескалацію війни. Він закликав світ показати рішучу реакцію на незаконні дії Кремля.

30 вересня президент Володимир Зеленський зробив заяву про те, що Україна подала заявку на вступ до НАТО за прискореною процедурою.

За словами українського гаранта, держава вже пройшла свій шлях для євроатлантичної інтеграції.

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