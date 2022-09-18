"Там немає майбутнього": полонений загарбник відмовляється повертатися по обміну в окупований Донецьк

Полонений загарбник відмовляється повертатися по обміну в окупований Донецьк/ Reuters, скрін

Окупанти, яких мобілізували з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, після потрапляння в полон відмовляються повертатися назад в ОРДЛО. Один із загарбників зізнався, що напише заяву про те, щоб не брати участі в обміні полоненими.

Він заявив, що хоче залишитися на підконтрольній Україні території, і пояснив це тим, що "там (в ОРДЛО – ред.) немає майбутнього". Про це він зізнався в інтерв’ю, фрагментом якого поділився Telegram-канал "СтратКом ЗСУ".

При цьому не хоче повертатися з полону на окуповані території не лише він, а ще декілька загарбників з Донецька, які після потрапляння і полон змінили свою думку.

"Зі мною все гаразд. Ба більше, ми з хлопцями з камери збираємося написати рапорти про відмову від обміну, якщо такий планувався. І залишитися тут. Усі хлопці теж українці, з Донецька, мобілізовані", – сказав окупант.

Коли його запитали, чому він прийняв таке рішення, той пояснив, що у так званій "ДНР" немає майбутнього.

Раніше повідомлялося, що у рамках успішного контрнаступу ЗСУ в Харківській області в полон до українських бійців російські окупанти здавалися масово – деякі навіть на танках. Нещодавно був випадок, коли російський танкіст прямо за кермом свого танка приїхав до українських позицій здаватися в полон. Під час допиту він розповів, що у нього давно були плани здатися в полон. Але тільки активний контрнаступ українців дозволив йому їх втілити в життя.

Також раніше Російський окупант сам подзвонив в координаційний штаб з питань поведінки з військовополоненими і почав питати про те, як йому здатися в полон до українських військових. На початку телефонної розмови окупант уточнив чи Україна це і почав питати, куди йому потрібно під'їхати, щоб його взяли в полон.

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