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Тактика випаленої землі: ворог підриває дамби та знищує будівлі - Генштаб

6 жовтня 2022, 19:19

У Сватовому окупанти замінували основні інфраструктурні об'єкти, будівлі та території.

Росія, армія, РФ, війська
Росіяни використовують тактику випаленої землі / t.me/DIUkraine

Росіяни продовжують масово знищувати інфраструктуру на тимчасово окупованих територіях. Наприклад, під час відступу окупанти підірвали дамбу для підтоплення Райгородка в Донецькій області, йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

"Як і раніше російські окупанти використовують тактику випаленої землі в Україні. Так, під час чергового хаотичного відступу ворог здійснив підрив дамби, що спричинило за собою підтоплення населеного пункту Райгородок", - сказано в повідомленні.

Крім того, російські загарбники в Кадіївці (Луганська область) масово знищують архіви та копії документів, особливо ті, які містять історію окупації.

У Сватовому (Луганська область) окупанти вже замінували основні інфраструктурні об'єкти, будівлі та території.

Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині

Сили оборони України готуються до наступальних дій на північний захід від тимчасово окупованого Херсона. Як йдеться у зведенні Інституту вивчення війни, угруповання нібито нарощується навколо Посад-Покровського, Олександрівки та селища Тернові Поди. За даними експертів, офіцерський склад армії РФ нібито втік із Снігурівки, при цьому залишивши там контингент російських військових.

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань повідомив 6 жовтня, що з Нової Каховки Херсонської області, захопленої РФ, втекли російські окупанти. За попередніми даними, путінських солдатів перекинули в Берислав.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявив, що армія України в Херсонській області проводить блискучий контрнаступ. Там частково обвалився фронт, оскільки звільнення Давидова Броду вже є великою перемогою. Якщо вони втратять Снігурівку, впаде вся "оборона" окупантів на правому березі Дніпра. Йде тиск на росіян біля захопленого Херсона, але ворог так просто не здасться.

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