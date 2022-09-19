Втрати окупантів зашкалюють: експерт пояснив, хто не потрапляє до зведень Генштабу

Віктор Андрусів розповів про втрати армії РФ / Reuters, Радіо Свобода

Цифра втрат російських окупантів в Україні, яку оголошує Генштаб, максимально близька до реальності, заявив колишній радник міністра внутрішніх справ і Офісу президента, кандидат політичних наук і аналітик Віктор Андрусів.

В інтерв'ю Главреду він пояснив, що у бійців ЗСУ попередньо є інформація про те, куди має бути завдано удару, тобто вони знають і бачать, куди б'ють, куди відправляють снаряди.

"А за фактом все це перевіряється перехопленнями, тому що російські військовослужбовці викликають евакуацію або доповідають своїм про втрати. У нас ведеться розвідка, яка все це слухає. Цифра - понад 50 тисяч - не є стовідсотково точною, але вона максимально наближена до реальності", - говорить експерт.

При цьому він уточнив, що ця цифра не завжди враховує загиблих з "ЛНР" і "ДНР", проте зазвичай їх гине більше, ніж фіксують ЗСУ.

"До бійців з "ЛДНР" російська армія ставиться вкрай зневажливо і не дуже хоче їх рахувати, адже часто цих людей використовують як розвідувальні групи, які просто відправляють вперед, щоб їх розстріляли, щоб, таким чином, виявити українську позицію, з якої вівся вогонь. Тому облік загиблих з "ЛДНР" не надто ретельно ведеться", - додав Андрусів.

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов розповів про співвідношенні втрат українських захисників і російських окупантів.

За його даними, якщо брати в співвідношенні з армією РФ, то втрати окупантів в 9-10 разів більше. Навіть незважаючи на те, що вони перебувають у зручній позиції – обороні.

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