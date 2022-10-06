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ЗСУ просуваються до Сватового: звільнена Греківка на Луганщині

6 жовтня 2022, 17:58

Тривають важкі бої за інші населені пункти Луганщини, розповів Сергій Гайдай.

ЗСУ, війна в Україні
ЗСУ просунулися на Донбасі, розповів Сергій Гайдай / Фото twitter.com/DefenceU

Село Греківка в Луганської області, раніше захоплене російськими окупантами, перейшло під контроль Збройних сил України.

Про деокупацію ще одного населеного пункту на Сватівському напрямку розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Facebook.

"Греківка звільнена. Тривають важкі бої за інші населені пункти Луганщини. Росіяни готуються до тривалої оборони (окопаються, мінують території, стягують резерви), ось тільки в ЗСУ плани зовсім інші)", - підкреслив глава Луганської ОВА.

Просування ЗСУ на Донбасі

Спікер Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий раніше зробив заяву, згідно з якою звільнення Лиману Донецької області відкриває українським військовим шлях до Луганщини. Наші війська можуть вигнати окупантів з Кремінної, Рубіжного та Сватового. Після цього з'явиться можливість деокупувати Сєвєродонецьк і Лисичанськ.

В Інституті вивчення війни вважають, що армія України за кілька днів змогла досягти серйозного прогресу в районі Лиману Донецької області. Українські військові змогли прорвати "оборону" російських загарбників. У тому районі знаходилися "елітні" підрозділи окупантів.

Керівник Луганської ОВВА Сергій Гайдай 4 жовтня сказав, що ЗСУ практично підібралися до північно-західного адмінкордону Луганської області. Тривають удари по ворожих об'єктах. Окупанти атакують на Донеччині, проте українські військові відбиваються.

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