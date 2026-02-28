Росіян ліквідовують у ближньому бою: спецсили ГУР зачищають позиції РФ на півдні

Головне:
- Спецназ ГУР знищує ворога в ближньому бою
- Розвідники ГУР демонструють високий рівень підготовки
Спецназ Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищує ворога в ближньому бою.
Воїни Департаменту активних дій ГУР ведуть інтенсивні стрілецькі сутички з російськими військовими на Запорізькому напрямку, йдеться в повідомленні.
На оприлюднених кадрах видно запекле протистояння в околицях Степногорська і майстерне знищення противника впритул.
Розвідники ГУР демонструють високий рівень підготовки, методично зачищаючи позиції ворога одну за одною.
Ситуація на Запорізькій ділянці фронту залишається напруженою
В околицях Гуляйполя не вщухають інтенсивні бої. Спікер Сил оборони півдня України Владислав Волошин заявив, що російські війська активізували наступальні дії і намагаються просунутися до міста, щоб взяти його під контроль.
За його інформацією, противник нарощує сили на цьому напрямку і посилює артилерійські удари, що призводить до пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури. Ділянка навколо Гуляйполя і прилеглі території залишаються одними з найбільш гарячих точок уздовж всієї лінії фронту.
Ситуація на фронті - новини по темі
Раніше повідомлялося, що в Покровську оборонна операція істотно ускладнена. Ворог використовує погодні умови для нарощування сил і майбутнього наступу.
Нагадаємо, що ситуація в Куп'янську Харківської області складається на користь України. Росіяни переглядають свої терміни наступу. Про це заявив начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.
Як писав Главред раніше , на Запорізькому напрямку армія РФ окупувала Зелений Гай і просунулася поблизу сіл Високе і Яблучне.
Про джерело: ГУР
Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.
