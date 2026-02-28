Рус
Росіян ліквідовують у ближньому бою: спецсили ГУР зачищають позиції РФ на півдні

Олексій Тесля
28 лютого 2026, 18:33
Розвідники ГУР демонструють високий рівень підготовки, методично зачищаючи позиції ворога одну за одною.
ВСУ, Фронт, Війна
ЗСУ проводять зачистку в Запорізькій області / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Головне:

  • Спецназ ГУР знищує ворога в ближньому бою
  • Розвідники ГУР демонструють високий рівень підготовки

Спецназ Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищує ворога в ближньому бою.

Воїни Департаменту активних дій ГУР ведуть інтенсивні стрілецькі сутички з російськими військовими на Запорізькому напрямку, йдеться в повідомленні.

відео дня

На оприлюднених кадрах видно запекле протистояння в околицях Степногорська і майстерне знищення противника впритул.

Розвідники ГУР демонструють високий рівень підготовки, методично зачищаючи позиції ворога одну за одною.

Ситуація на Запорізькій ділянці фронту залишається напруженою

В околицях Гуляйполя не вщухають інтенсивні бої. Спікер Сил оборони півдня України Владислав Волошин заявив, що російські війська активізували наступальні дії і намагаються просунутися до міста, щоб взяти його під контроль.

Гуляйполе
/ Інфографіка: Главред

За його інформацією, противник нарощує сили на цьому напрямку і посилює артилерійські удари, що призводить до пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури. Ділянка навколо Гуляйполя і прилеглі території залишаються одними з найбільш гарячих точок уздовж всієї лінії фронту.

Ситуація на фронті - новини по темі

Раніше повідомлялося, що в Покровську оборонна операція істотно ускладнена. Ворог використовує погодні умови для нарощування сил і майбутнього наступу.

Нагадаємо, що ситуація в Куп'янську Харківської області складається на користь України. Росіяни переглядають свої терміни наступу. Про це заявив начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.

Як писав Главред раніше , на Запорізькому напрямку армія РФ окупувала Зелений Гай і просунулася поблизу сіл Високе і Яблучне.

Читайте також:

Про джерело: ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ЗСУ Запорізька область ГУР
У Києві військові і ветерани можуть пройти безкоштовну реабілітацію: як записатися

