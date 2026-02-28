Рівненщину накриє раптове потепління: чим здивує погода у перший день весни

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища.

https://glavred.net/synoptic/rovno-nakroet-vnezapnoe-poteplenie-chem-udivit-pogoda-v-pervyy-den-vesny-10744871.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди у Рівному та області на 1 березня/ Колаж: Главред, фото: facebook.com/mykyta.ant.5/

Ви дізнаєтесь:

Якою буде погода у Рівному та області 1 березня

Коли температура підніметься до 12 градусів

У неділю, 1 березня, на Рівненщині очікується мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують.

Вночі та вранці можливий слабкий туман, а на окремих ділянках доріг збережеться ожеледиця. Про це повідомляють у Рівненському обласному центрі з гідрометеорології.

відео дня

Прогноз погоди у Рівному та області на 1 березня

У неділю температура повітря у Рівненській області вночі коливатиметься від -1 до -6 градусів, удень синоптики прогнозують від 7 до 12 градусів тепла. У Рівному вночі очікується від -3 до -5 градусів, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть 9-11 градусів тепла.

Попередження синоптиків

Протягом доби 1 березня по місту Рівне та області на окремих ділянках доріг збережеться ожеледиця. Оголошено перший рівень небезпечності - жовтий.

Яка буде погода в Україні в березні - прогноз синоптиків

Погода в Україні в березні 2026 року відповідатиме нормі. Лише в декількох областях буде тепліше, ніж зазвичай. Детальний прогноз погоди на місяць озвучив Український гідрометцентр.

За даними синоптиків, у перший місяць весни температура повітря і кількість опадів у більшості областей України відповідатимуть нормі. Середня місячна температура очікується в межах норми - 1-7° тепла. Тільки на заході, в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях температура повітря буде на 1,5-2,5° вище норми.

Місячна кількість опадів очікується від 30 до 53 мм. У гірських районах Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської областей місцями 60-98 мм — це також в межах норми (80-100%).

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптик Ігор Кібальчич говорив, що в Україні буде мінлива хмарність, місцями очікуються слабкі тумани. На дорогах та тротуарах утримається ожеледиця.

Синоптики Укргідрометцентру попередили про сніголавинну небезпеку на високогір'ї Закарпатської області. Вона пов'язана із відлигою. 3 рівень небезпечності протримається з 28 лютого до 2 березня.

Нагадаємо, на Рівненщині впродовж 28 лютого - 2 березня прогнозується тепла та переважно суха погода. В області пануватиме поле підвищеного тиску, що зумовить відсутність істотних опадів.

Читайте також:

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред