Війна з Іраном може негативно вплинути на Україну - в чому проблема

США можуть скоротити кількість ракет для ППО, які готувалися до відправки в Україну, пише Financial Times.

https://glavred.net/world/voyna-s-iranom-mozhet-negativno-povliyat-na-ukrainu-v-chem-problema-10744895.html Посилання скопійоване

Війна з Іраном може вплинути на Україну / Колаж: Главред, фото: wikipedia.org, УНІАН

Що відомо:

Почалася ескалація війни з Іраном

США можуть скоротити військову допомогу Україні на тлі війни з Іраном

Україна ризикує недоотримати ракети до систем ППО

Ескалація війни з Іраном може серйозно вплинути на військову допомогу Україні. Через обмежені боєприпаси США можуть скоротити поставки ракет для систем ППО. Про це повідомляє Financial Times.

Іран випустив по Ізраїлю сотні ракет. Нові удари Тегерана можуть ускладнити поповнення запасів. Минулого року США випустили 150 таких ракет для захисту Ізраїлю, а з 2010 року було замовлено менше 650 одиниць.

відео дня

Директор оборонної програми аналітичного центру Center for a New American Security Стейсі Петтіджон вважає, що США можуть витратити річний запас критично важливих боєприпасів за 1-2 дні. Таке можливо в разі, якщо Іран здійснить масовані запуски ракет і дронів. Один з чиновників зазначив, що Вашингтон може зберегти частину ракет, які були призначені для інших можливих операцій.

Віце-адмірал Брендан Маклейн повідомив, що до січня 2025 року США витратили близько 200 ракет SM-2 і SM-6 під час кампанії проти хуситів у Червоному морі.

Війни на світовій арені - прогноз

Раніше Главред розповідав з посиланням на Politico, що в найближчі роки в світі можуть початися 5 воєн. Учасниками цих воєн можуть стати Росія, країни Балтії, Китай, Пакистан, Корея та Індія. Всі ці конфлікти матимуть серйозні наслідки для США у військовому, економічному та геополітичному плані.

Війна між Індією і Пакистаном може початися дуже швидко. Однак найстрашнішим ймовірним конфліктом стане війна, головними учасниками якої стануть Китай і Тайвань.

Сили НАТО і супротивників / Інфографіка: Главред

Атаки по Ірану - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 28 лютого Ізраїль завдав удару по Ірану. У центрі столиці Тегерана сталося кілька потужних вибухів. Міністр Ізраїлю оголосив про "початок превентивних ударів" по Ірану.

Напередодні адмірал ВМС США Бред Купер, командувач військами на Близькому Сході, поінформував президента Дональда Трампа про можливі військові варіанти дій в Ірані.

Раніше повідомлялося, що американська сторона почала часткове виведення персоналу з ключових баз на Близькому Сході як превентивний крок на тлі зростання напруженості.

Інші новини:

Про джерело: Financial Times Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому та цифровому вигляді і присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред