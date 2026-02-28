Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Війна з Іраном може негативно вплинути на Україну - в чому проблема

Ангеліна Підвисоцька
28 лютого 2026, 16:27
США можуть скоротити кількість ракет для ППО, які готувалися до відправки в Україну, пише Financial Times.
ракета, ПВО
Війна з Іраном може вплинути на Україну / Колаж: Главред, фото: wikipedia.org, УНІАН

Що відомо:

  • Почалася ескалація війни з Іраном
  • США можуть скоротити військову допомогу Україні на тлі війни з Іраном
  • Україна ризикує недоотримати ракети до систем ППО

Ескалація війни з Іраном може серйозно вплинути на військову допомогу Україні. Через обмежені боєприпаси США можуть скоротити поставки ракет для систем ППО. Про це повідомляє Financial Times.

Іран випустив по Ізраїлю сотні ракет. Нові удари Тегерана можуть ускладнити поповнення запасів. Минулого року США випустили 150 таких ракет для захисту Ізраїлю, а з 2010 року було замовлено менше 650 одиниць.

відео дня

Директор оборонної програми аналітичного центру Center for a New American Security Стейсі Петтіджон вважає, що США можуть витратити річний запас критично важливих боєприпасів за 1-2 дні. Таке можливо в разі, якщо Іран здійснить масовані запуски ракет і дронів. Один з чиновників зазначив, що Вашингтон може зберегти частину ракет, які були призначені для інших можливих операцій.

Віце-адмірал Брендан Маклейн повідомив, що до січня 2025 року США витратили близько 200 ракет SM-2 і SM-6 під час кампанії проти хуситів у Червоному морі.

Війни на світовій арені - прогноз

Раніше Главред розповідав з посиланням на Politico, що в найближчі роки в світі можуть початися 5 воєн. Учасниками цих воєн можуть стати Росія, країни Балтії, Китай, Пакистан, Корея та Індія. Всі ці конфлікти матимуть серйозні наслідки для США у військовому, економічному та геополітичному плані.

Війна між Індією і Пакистаном може початися дуже швидко. Однак найстрашнішим ймовірним конфліктом стане війна, головними учасниками якої стануть Китай і Тайвань.

НАТО, вісь зла, Росія, Іран, Китай, КНДР, інфографіка
Сили НАТО і супротивників / Інфографіка: Главред

Атаки по Ірану - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 28 лютого Ізраїль завдав удару по Ірану. У центрі столиці Тегерана сталося кілька потужних вибухів. Міністр Ізраїлю оголосив про "початок превентивних ударів" по Ірану.

Напередодні адмірал ВМС США Бред Купер, командувач військами на Близькому Сході, поінформував президента Дональда Трампа про можливі військові варіанти дій в Ірані.

Раніше повідомлялося, що американська сторона почала часткове виведення персоналу з ключових баз на Близькому Сході як превентивний крок на тлі зростання напруженості.

Інші новини:

Про джерело: Financial Times

Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому та цифровому вигляді і присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США Іран військова допомога новини Ірану
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Злочинці слабшають": гучна заява Зеленського після ударів США по Ірану

"Злочинці слабшають": гучна заява Зеленського після ударів США по Ірану

17:31Україна
ЗСУ прорвали лінію фронту і відкрили важливий плацдарм: названо напрямок

ЗСУ прорвали лінію фронту і відкрили важливий плацдарм: названо напрямок

16:34Україна
Війна з Іраном може негативно вплинути на Україну - в чому проблема

Війна з Іраном може негативно вплинути на Україну - в чому проблема

16:27Світ
Реклама

Популярне

Більше
Точно не змиється: що треба додати в побілку для дерев

Точно не змиється: що треба додати в побілку для дерев

Три знаки зодіаку чекає неймовірний тріумф найближчими днями - хто вони

Три знаки зодіаку чекає неймовірний тріумф найближчими днями - хто вони

Абсурдні правила у школах СРСР: що було заборонено радянським дітям

Абсурдні правила у школах СРСР: що було заборонено радянським дітям

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні танцюючої дівчини за 43 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні танцюючої дівчини за 43 с

Китайський гороскоп на сьогодні 28 лютого: Зміям - стрес, Козлам - страх

Китайський гороскоп на сьогодні 28 лютого: Зміям - стрес, Козлам - страх

Останні новини

17:31

"Злочинці слабшають": гучна заява Зеленського після ударів США по Ірану

17:10

Автентична естетика Leica: серія Xiaomi 17 в Алло новини компанії

16:57

Ніколи не миють: покоївка розповіла, до чого краще не торкатися в готелі

16:34

ЗСУ прорвали лінію фронту і відкрили важливий плацдарм: названо напрямок

16:33

Афера в Лаврі, про яку мовчали: куди поділось золото з київської святиніВідео

В Росії настають веселі часи, ціни пробивають стелю: Новак – про обвал економіки РФ у 2026 роціВ Росії настають веселі часи, ціни пробивають стелю: Новак – про обвал економіки РФ у 2026 році
16:30

"Останнє віддасть": зрадниця Корольова розповіла про плани щодо невістки

16:27

Війна з Іраном може негативно вплинути на Україну - в чому проблема

16:08

Для чого в СРСР у кожну шафу клали сірники: більшість навіть не здогадується

16:01

Погода потішить теплом: відомо, якими будуть перші дні березня у Тернополі

Реклама
15:20

Таємниці еліти: де знаходиться "острів мільярдерів" і що там відбувається

15:15

У Львові на горищі знайшли справжній американський скарб: що там булоВідео

15:14

"Мета номер один": експерт назвав місто, яке РФ хоче стерти з лиця земліВідео

15:04

Рівненщину накриє раптове потепління: чим здивує погода у перший день весни

14:27

Коли в Одесі по-весняному потеплішає: прогноз погоди на березень 2026 року

14:20

"Ніде не піду": Філіп Кіркоров зізнався у зв'язку з Аллою Пугачовою

14:16

Гороскоп на завтра 1 березня: Терезам - цікавий вечір, Близнюкам - несподіванка

14:15

Працює ППО, в Дубаї прогриміли вибухи: вже є інформація про загиблогоВідео

14:07

Розгін до 100 км/год за секунди: рейтинг авто, які дивують своєю швидкістю

14:01

Крутіше за "Шубу": рецепт шикарного салату з оселедця за 10 хвилин

13:53

Хто розіб'є серце Діві, а хто - подарує щастя: названо найкращі та найгірші пари

Реклама
13:13

"І весілля, і дитина": Денисенко відкрила таємницю особистого життя з Савранським

13:13

Стюардеса поділилася важливою порадою для туристів: потрібна пляшка водиВідео

13:08

Окупанти наближаються: експерт попередив про загрозу для багатотисячного міста

13:07

Операція Ізраїлю проти Ірану: Україна зробила заяву на тлі загостренняВідео

12:42

Вимоги РФ змінилися: коли закінчиться війна і що буде влітку - експертВідео

12:14

Ризик знецінення долара: українцям сказали, як зміниться курс валют

12:13

Ціна підскочила вище 50 гривень: в Україні раптово подорожчав базовий продукт

12:03

Дівчина показала, як кіт повівся "по-людськи": зробив неможливеВідео

11:49

Китайський гороскоп на завтра 1 березня: Мавпам - стрес, Собакам - плітки

11:48

Собака все зрозуміла раніше за лікаря: чи можуть домашні тварини розпізнати вагітністьВідео

11:36

Низька посадка і baggy: які джинси обирати у 2026 році

11:18

Росія може раптово зупинити мирні переговори: ЗМІ дізналися причину

11:07

На кону - звільнення області: у ЗСУ назвали головну мету наступу на Півдні

10:40

Японська підгодівля для кімнатних квітів: три інгредієнти — і буде море бутонівВідео

10:27

У Києві військові і ветерани можуть пройти безкоштовну реабілітацію: як записатися

10:25

Велика бойова операція почалась: Трамп назвав мету ударів по Ірану

10:16

"Потім ледве відкачали": путініст Кіркоров зганьбився на сцені

09:44

Кремль обрав цілі: ISW попередив про підготовку РФ до нового наступу

09:27

Ізраїль завдав удару по Ірану: прогриміли десятки вибухів, що відомоВідео

09:19

Одна чайна ложка — і цвітіння цілий рік: натуральне добриво своїми рукамиВідео

Реклама
09:00

Ціль Путіна №1 і обласний центр, який стане привидом: Ступак – про війну в 2026 роціВідео

08:56

Чи проведуть вибори в Україні у найближчі місяці – відповідь Зеленського

08:30

Дрони потужно вдарили по РФ, зафіксовано пожежу: вже відомо про наслідки

07:45

Армія РФ не прорвалася: ЗСУ мають успіх на трьох напрямках, фронт змінився

07:43

Точно не змиється: що треба додати в побілку для дерев

06:34

В ЄС поступово скасовують захист українців: Павло Кравчук пояснив, чого чекатиПогляд

06:17

Гороскоп Таро на березень 2026: Ракам – гроші, Левам – ризик, Дівам – веселощіВідео

05:57

Мороз раптово відступає з Полтавщини: коли температурі підніметься до 5°C

05:41

Огірки ростуть як на дріжджах: метод із шкаралупою, ромашкою та молоком

04:41

Абсурдні правила у школах СРСР: що було заборонено радянським дітям

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваОлена ЗеленськаМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Регіони
Новини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини Харкова
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти