'Злочинці слабшають': гучна заява Зеленського після ударів США по Ірану

Важливо, що Сполучені Штати налаштовані рішуче, підкреслив Володимир Зеленський.

https://glavred.net/ukraine/prestupniki-slabeyut-gromkoe-zayavlenie-zelenskogo-posle-udarov-ssha-po-iranu-10744916.html Посилання скопійоване

Володимир Зеленський прокоментував удари США по Ірану / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, Facebook/DepartmentofWar

Головне із заяв Зеленського:

Важливо максимально зберегти життя і не допустити розширення війни

Іран надавав різні види зброї Росії

Президент України Володимир Зеленський на тлі подій в Ірані підкреслив важливість максимального збереження життів і недопущення розширення війни.

Як заявив він у відеозверненні, важливо те, що "Сполучені Штати налаштовані рішуче".

відео дня

"Наша позиція – вона добре відома, і Україна говорила про це неодноразово, в тому числі напередодні. Важливо зберегти якомога більше життів. Важливо не допускати розширення війни. Важливо, що Сполучені Штати налаштовані рішуче. І завжди, коли є рішучість Америки, глобальні злочинці слабшають", – заявив глава держави.

Зеленський зазначив, що "події на Близькому Сході і в регіоні Затоки розгортаються дуже стрімко. На жаль, Україна знає, про що йдеться, надто добре. Хоча українці ніколи не загрожували Ірану, але іранський режим сам обрав бути співучасником Путіна і постачав йому "шахедами", причому не тільки самими дронами, а й технологіями".

/ Інфографіка: Главред

Президент також підкреслив, що Іран надавав і іншу зброю Росії. "Загалом за цей час повномасштабної війни росіяни використовували проти України понад 57 тисяч ударних дронів типу "Шахед" — проти наших людей, проти наших міст, проти нашої енергетики. Інші народи теж страждали від терору. Тому справедливо дати шанс іранському народу позбутися терористичного режиму, позбутися і гарантувати безпеку всім народам, які страждали від терору, що виходить з Ірану", - додав президент України.

Дивіться відео - звернення Володимира Зеленського:

/ Скріншот

Позиція України щодо ударів по Ірану

Україна висловила солідарність з громадянами Ірану на тлі загострення ситуації в регіоні. Про це під час пресконференції заявив глава МЗС Андрій Сібіга.

Він підкреслив, що позиція Києва залишається незмінною: чинна влада в Тегерані, за оцінкою української сторони, чинить тиск не тільки на власне населення, але й дестабілізує ситуацію в регіоні в цілому.

Як повідомляв Главред, у суботу, 28 лютого, Ізраїль завдав удару по Ірану. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац назвав нову атаку засобом "для усунення загроз".

Як повідомлялося, адмірал ВМС США Бред Купер, командувач військами на Близькому Сході, поінформував президента Дональда Трампа про можливі військові варіанти дій в Ірані.

Нагадаємо, Дональд Трамп сказав, що США почали військову операцію в Ірані для усунення загроз з боку чинного режиму. За його словами, іранський режим несе "неминучі загрози", а керівництво країни є "жорстокою групою людей", чия діяльність несе пряму небезпеку для США, а саме військам, базам за кордоном і союзникам по всьому світу.

Читайте також:

Про персону: Андрій Сибіга Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред