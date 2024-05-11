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З авіацією та артилерією: РФ штурмує Харківщину з новою тактикою – Бутусов

Олексій Тесля
11 травня 2024, 13:51
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На північних кордонах Харківської області знищено щонайменше 20 одиниць бронетехніки РФ.
Харьков
Ворог атакує на Харківщині / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, скріншот

Просування російських військ у Харківській області зупинено на рубежах 2-5 км від кордону, водночас оборона розгорнута й ефективно працює по ворогу, розповів військовий журналіст Юрій Бутусов.

"До теперішнього моменту російські атаки відбиті. На одному з напрямків, де ворогу вдалося просунутися, розгортаються наші резерви", - повідомив він у Facebook.

За даними військового журналіста, росіяни намагаються застосувати тактику інфільтрації - шукають розриви в наших бойових порядках сил за підтримки ударів авіації та артилерії.

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"Але далеко противнику пройти не вдалося, всі спроби просочитися виявлені, по ворогу активно працюють наші артилерія і дрони. Наша артилерія боєприпасами зараз забезпечена", - зазначив він.

Журналіст уточнив, що за добу російського наступу на північних кордонах Харківської області знищено до 20 одиниць російської бронетехніки.

Бутусов додав, що в деяких підрозділах, де є проблеми з боєздатністю, проводять посилення, при цьому з обох боків підтягують резерви.

Хто такий Юрій Бутусов

Відомий український журналіст, головний редактор інтернет-порталу Цензор.нет. Спеціалізується на військовій тематиці і питаннях оборони та безпеки. У 2020-2021 роках — позаштатний радник міністра оборони України. Автор серії аналітичних матеріалів на військову тематику, виступає у якості експерта на провідних телеканалах.

Наступ РФ на Харківщині - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що війська РФ атакували кордон під Харковом. Окупанти просунулися біля Вовчанська під час наземної атаки в Харківській області, вони мають намір просунутися далі, пишуть журналісти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що росіяни завдають ударів по Вовчанську, були спроби проривів ворожих диверсантів, сказав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Ситуація на півночі загострилася, проте Харкову загрози немає.

Росія почала нову хвилю наступу на Харківщині, сказав президент Володимир Зеленський. Сили оборони відбивають атаки. Тривають важкі бої.

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/ Главред

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