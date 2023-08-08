Сирський приїхав на Куп'янський напрямок, де росіяни постійно наступають

Командувач провів нараду з командирами.

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Генерал на одній з найгарячіших ділянок фронту / Колаж Главред. Фото: Telegram Олександра Сирського

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський приїхав на Куп'янський напрямок - один з основних, на яких наступають російські війська.

У Telegram командувача вказується, що генерал провів роботу з командирами під Куп'янськом.

"Працюємо з командирами в районі бойових дій на Куп’янському напрямку. Разом приймаємо всі необхідні оперативні рішення", - йдеться у повідомленні каналу генерала. відео дня

Сирський відзначив особливу роль командирів в обороні держави.

"Від їхньої стійкості та дій залежить не лише успіх операції, а й збереження життя наших бійців. Вдячний бойовим командирам за мужність та героїзм при виконанні бойових завдань!" - вказується у Telegram.

Що відбувається на Куп'янському напрямку

Протягом останніх кількох тижнів російські війська помітно активізували спроби наступати на Куп'янському і Лиманському напрямках, а також не полишають бажання оточити Авдіївку і взяти під контроль Мар'їнку.

У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ вказувалося, що ЗСУ продовжують стійко тримати оборону на Куп’янському напрямку.

Як зазначила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, протягом тижня росіяни випустили по ЗСУ на сході до 500 тисяч снарядів, щоби зупинити контрнаступ українських сил.

На Куп'янському, як і на решті напрямках, російським військам не вдається просуватися. "А найголовніший результат захисників України - те, що ворог не просунувся", - констатувала Маляр.

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