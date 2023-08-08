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РФ хоче взяти під контроль два міста, на сході посилилися обстріли – Міноборони

Альона Вороніна
8 серпня 2023, 15:49 оновлено 8 серпня, 15:51
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Окупанти намагаються наступати на сході, але українські військові навіть під суцільним мінометним вогнем не дають ворогу просунутися.

Российские военные, украинские военные
РФ хоче взяти під контроль два міста, на сході посилилися обстріли/ колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 17 ОТБр імені Костянтина Пестушка

Російські окупанти в останні тижні посилили обстріли на сході України. Станом на цей час там відбувається близько 9 тисяч обстрілів за тиждень.

Загарбники посиленням вогню переслідують конкретну мету – таким чином вони хочуть зупинити українські війська і не дати їм рухатися вперед. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі "ICTV".

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"Якщо минулого тижня я озвучувала цифру у близько 8 000 обстрілів за тиждень, то вже цього понеділка це вже близько 9 000 обстрілів за тиждень. Приблизно це десь 0,5 млн боєприпасів. Минулого тижня це було десь близько 400 000. Що це означає? Це означає, що вони намагаються цим суцільним мінометним вогнем зупинити наші війська. І вони (ЗСУ – ред.) крізь цей суцільний обстріл продовжують свої наступальні дії", – розповіла Маляр.

Вона зазначила, що на сході в українських військових є різні результати. Цього тижня вони трохи менші, ніж завжди, але все-таки вони є. А найголовніший результат захисників України – те, що ворог не просунувся.

"Вони збільшують кількість обстрілів на сході, найімовірніше, вичерпуючи свої резерви. Це величезна ціна їхнього наступу", – сказала заступниця міністра оборони України.

Окупанти хочуть мати контроль над двома містами

У той же час Маляр розповіла, що російські окупанти вели "безкінечні штурми" на Бахмутському, Куп'янському і Лиманському напрямках. Але українські військові відбили ці штурми і не дали ворогу просунутися.

"Вони (окупанти – ред.) хочуть повернути ті позиції на Бахмутському напрямку і на північному фланзі, які ми зайняли. На південному ми поступово просуваємося, але вкрай складно. Наш наступ гальмується і суцільним мінуванням, і безкінечними обстрілами", – зазначила заступниця очільника Міноборони України.

Вона зазначила, що у ворога є свої напрямки наступу, і це – схід.

"Вони наступають на Куп'янському напрямку, Лиманському. Авдіївку вони хочуть оточити, у них це не виходить. Росіяни уже задіювали і артилерію, і авіацію. У саму Авдіївку вони не хочуть заходити. Мар'їнку теж хочуть взяти під контроль. Але на жоден метр ворог не просунувся", – розповіла Маляр.

Війна в Україні

У Міноборони України назвали найгарячіший напрямок на фронті. Весь минулий тиждень російські окупанти намагалися знову взяти під свій контроль райони Харківської області, тому складні бої йшли насамперед на Куп'янському напрямку, заявила заступник міністра оборони Ганни Маляр.

Екскомандир взводу батальйону "Айдар", громадський активіст Євген Дикий розповів, що ЗСУ підійшли до 2-ї лінії оборони РФ на Запоріжжі у 3-х точках. Захисники України уже прорвали першу лінію оборони російських окупантів у Запорізькій області. Запорізький напрямок є вирішальним.

Нагадаємо, у ГУР заінтригували анонсом нових ударів по Криму. Логістика росіян уже ускладнена. Але скоро ми можемо почути не лише про ті мости на окупованому півострові, які вже були атаковані.

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