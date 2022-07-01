Зачистка передмістя Херсона: ЗСУ "покришили" бойових бурятів Путіна

Бурятських окупантів викинули з передмістя Херсона / warfare.com.ua

Під час зачистки українськими військовими звільненого від ворога селища Потьомкіно в Херсонської області, в речах мертвих російських десантників були знайдені цінні речі, які вони силою відібрали в українських громадян.

Як розповіли в оперативному командуванні південь в Facebook, військовослужбовці 60-ї окремої піхотної бригади ЗСУ провели успішний наступ і звільнили селище Потьомкіне в Херсонській області.

"При цьому вони відбили кілька контратак російських окупантів, знищили загарбницькі БМП і танки, а також "зловили" одного "Тигра", - зазначили в ЗСУ.

"Під час зачистки населеного пункту наші військовослужбовці знайшли в речах мертвих російських десантників цінні речі, які вони силою відібрали в українських громадян. Це золоті і срібні кільця, ланцюжки і сережки, ювілейні монети і годинник. Жителі Потьомкіно зізнавалися, що окупанти викрадали їхні цінні речі з нелюдською жорстокістю, особливо відзначалися буряти. Після звільнення селища від злочинців-рашистів місцеве населення з полегшенням зітхнуло, а українські військові задоволені результатом. Золото і срібло передадуть на церкву в Київський Патріархат", - сказано в повідомленні.

/ Facebook/okPivden

У командуванні зазначили, що випадки мародерства це звичайна поведінка россйского солдата: вони вбивають і викрадають на полі бою і в захоплених населених пунктах речі, які знаходяться при вбитих або поранених, власність мирного місцевого населення.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Херсонській області українські захисники вибили російських окупантів з села Потьомкіно.

Місцеве населення зітхнуло з полегшенням. Про це заявили Збройні Сили України.

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