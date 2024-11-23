Світло майже не вимикатимуть: якими будуть графіки вимкнення світла 24 листопада

Графіки вимкнення світла будуть діяти у період з 14:00 до 18:00.

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Графік вимкнення світла на 24 листопада / Колаж: Главред, фото: pixabay

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Коли будуть діяти графіки вимкнення світла

Для скількох черг одночасно вимикатимуть світло 24 листопада

В Україні майже не вимикатимуть світло 24 листопада будуть вимикати світло. Водночас графіки вимкнення світла все ж вводять. Про це йдеться в Telegram-каналі Укренерго.

Графіки вимкнення світла для однієї черги будуть діяти у період з 14:00 до 18:00.

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"Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада. Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - йдеться у повідомленні.

Що означають черги відключення світла / Інфографіка: Главред

Слід зазначити, що час застосування та обсяг обмежень можуть змінитися протягом дня. До того ж енергетики радять не вмикати одночасно кілька потужних приладів після увімкнення світла за графіком.

Відключення світла в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у середу, 20 листопада, на українців очікує одна черга відключень світла. Однак, в деяких областях графіки скасували.

Член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко заявив, що українські енергетики продовжують усувати наслідки ворожого удару та працюють фактично цілодобово у три зміни, щоб максимально швидко здійснити всі необхідні ремонтні роботи.

Водночас голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенков заявив, що для повного відновлення енергосистеми України після масованої атаки РФ необхідно від 3 до 4 днів.

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