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Світла буде більше: в ДТЕК потішили змінами в графіках відключень на 29 липня

Руслана Заклінська
29 липня 2024, 10:32
239
В Україні зменшили обсяг обмежень електроенергії на кілька годин, повідомили в ДТЕК.
Світла буде більше: в ДТЕК потішили змінами в графіках відключень на 29 липня
В Україні змінили графіки вимкнення світла на 29 липня / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

У понеділок, 29 червня, енергетики послабили обмеження електроенергії для споживачів. Графіки відключень світла в Україні почнуть діяти на дві години пізніше. Про це повідомили в ДТЕК.

"+2 години зі світлом", - зазначили у повідомленні.

За словами компанії, у Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській та Донецькій області графіки відключень почнуть діяти з 18:00 до 23:00. Раніше графіки планували застосовувати з 16:00.

відео дня

"Заходи обмеження сьогодні будуть застосовуватись у період вечірнього максимуму споживання. З 18:00 до 23:00 буде застосовуватись одна черга відключень", - повідомили в Укренерго.

В Укренерго зауважили, що споживання електроенергії в Україні зменшилось завдяки зниженню температури. Станом на 11:00 28 липня рівень споживання був на 2,3% нижчим порівняно з 21 липня.

"Сьогодні, 29 липня, станом на 9:30 споживання нижче на 6%, ніж у цей же час 25 липня (попередній період без дії обмежень). Причина – зниження температури в окремих областях", - додали в компанії.

Крім цього, протягом останніх двох тижнів були введені в експлуатацію два блоки АЕС, що збільшило потужність в енергетичній системі країни. Енергетики продовжують відновлювальні та планові ремонти для підготовки до зимового сезону.

Що відомо про ДТЕК?

ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України.

Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

Світла буде більше: в ДТЕК потішили змінами в графіках відключень на 29 липня
Як зекономити на електроенергії / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, раніше Укренерго повідомило, що 29 липня графіки погодинних вимкнень світла діятимуть з 16:00 до 23:00. В інші години електропостачання буде без обмежень.

Голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький запевнив, що найскладніший період літа в сенсі відключень світла вже позаду. Ситуація з електропостачанням покращилася завдяки спаду температури та завершенню ремонтів енергогенеруючих потужностей. У наступні тижні очікується подальше покращення, якщо не буде нових пошкоджень.

Також впродовж зими в Україні працюватимуть всі 9 атомних енергоблоків. Для зменшення дефіциту енергії фахівці можуть збільшити імпорт електроенергії з Європи.

Як повідомляв Главред, з 27 липня мешканцям Києва вимикають світло по-новому. Графіки відключень зсунули на одну годину вперед для усіх споживачів.

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свет ДТЕК відключення світла електроенергія
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