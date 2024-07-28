Годин зі світлом стане менше: графік вимкнення електроенергії на 29 липня

Графіки вимкнення світла будуть діяти увечері протягом семи годин.

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Графік вимкнення світла на 29 липня / Колаж: Главред, фото: pixabay

В Україні у понеділок, 29 липня, будуть діяти графіки погодинних вимкнень світла. Вони будуть діяти протягом всього вечора. Про це повідомляє Укренерго.

Графіки будуть діяти у період з 16:00 до 23:00. Їх запровадять в обсязі однієї черги.

"В інші години - без обмежень", - йдеться у повідомленні. відео дня

Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

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Відключення світла в Україні - останні новини

Директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Псіхея", експерт з питань державної політики в паливно-енергетичному секторі Геннадій Рябцев зазначив, що в Україні у вересні-жовтні відключення світла зменшаться до 4 годин на день. Ситуація може покращитись вже після перезапуску енергоблоку.

Своєю чергою, голова "Укренерго" шокував радісним прогнозом.

"Звичайно, що є проблеми з дефіцитом, але з хороших новин: через там пару тижнів ми очікуємо покращення ситуації, тому що буде збільшений обсяг генерації, вийдуть з ремонтів деякі генеруючі потужності, деякі блоки на електростанціях", - сказав Кудрицький.

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