Світло раптово почало пропадати: у багатьох областях ввели аварійні графіки

В Україні 29 серпня почали вимикати світло не за графіком. У багатьох областях України почалися аварійні відключення електроенергії. Про це повідомляє Укренерго.
"Попередні графіки відключень у зазначених регіонах тимчасово не діють. Про скасування аварійних відключень буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.
Аварійні графіки відключення світла ввели в таких областях:
- Київ,
- Київська область,
- Черкаська область,
- Чернігівська область,
- Житомирська область,
- Дніпропетровська область,
- Кіровоградська область,
- Запорізька область,
- Харківська область,
- Сумська область,
- Полтавська область,
- Донецька область (частково).
Що відомо про "Укренерго"?
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
Відключення світла в Україні - останні новини
Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що країна-агресор Росія хоче повністю вивести з ладу енергетичну інфраструктуру України, тому продовжить ракетні удари по території нашої держави. Однак наслідки таких ударів ніхто не може спрогнозувати. На його думку, зараз рано говорити, що найгірше позаду.
Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев заявив, що з початком опалювального сезону обмеження на використання електроенергії та відключення світла повернуться. Адже споживання зросте майже на третину.
Енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв попередив про дефіцит електроенергії цієї зими, особливо в ранкові та вечірні години. Наразі дефіцит становить 2,4 ГВт-год у пікові години, його частково компенсують імпортом. Однак зростання споживання електроенергії на 30% в опалювальний період і зменшення сонячної генерації можуть посилити проблему.
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