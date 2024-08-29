Світло раптово почало пропадати: у багатьох областях ввели аварійні графіки

Аварійні графіки відключення електроенергії запровадили в 11 областях і Києві.

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В Україні ввели аварійні графіки відключення світла / Колаж: Главред, фото: pixabay

В Україні 29 серпня почали вимикати світло не за графіком. У багатьох областях України почалися аварійні відключення електроенергії. Про це повідомляє Укренерго.

"Попередні графіки відключень у зазначених регіонах тимчасово не діють. Про скасування аварійних відключень буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.

Аварійні графіки відключення світла ввели в таких областях:

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Київ,

Київська область,

Черкаська область,

Чернігівська область,

Житомирська область,

Дніпропетровська область,

Кіровоградська область,

Запорізька область,

Харківська область,

Сумська область,

Полтавська область,

Донецька область (частково).

Що означають черги відключення світла / Інфографіка: Главред

Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Відключення світла в Україні - останні новини

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