У Києві та 4 областях ввели екстрені відключення світла: графіки не діють

Екстренні відключення світла ввели через складну ситуацію в українській енергосистемі, пояснили в ДТЕК.

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Київ і чотири області залишилися без світла / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

У кількох регіонах України запровадили екстрені відключення електроенергії. Наразі світло вимкнули у Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській та Донецькій областях. Про це повідомила ДТЕК.

"Через складну ситуацію Укренерго змушене знову ввести екстрені відключення в Київській області. Наразі графіки відключень не діють", - наголосили у компанії.

Ці заходи прийняли на підставі розпорядження "Укренерго". В умовах екстрених відключень звичайні графіки не діють.

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"Енергетики всієї країни працюють 24/7, щоб повернути світло в оселі українців", - наголосили в ДТЕК.

Черги відключень електроенергії / Інфографіка: Главред

Що відомо про ДТЕК? ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України. Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

Відключення світла в Україні - вплив атаки РФ на енергетику

Нагадаємо, в понеділок, 26 серпня, російські окупанти атакували Україну з повітря. Ворог застосував понад сотню ракет і стільки ж "шахедів". Росія обстрілювала енергетичну інфраструктуру.

По всій країні були екстрені відключення світла, були й проблеми з водопостачанням. Проблеми фіксувалися в Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та інших містах.

Через масований обстріл української енергетики в областях повернули графіки вимкнення електроенергії. У вівторок, 27 серпня, світло вимикатимуть одразу для трьох черг та чотирьох черг.

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