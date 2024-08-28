Світло вимикатимуть всю добу: графіки відключення електроенергії на 29 серпня

Обмеження споживання електроенергії діятимуть впродовж всієї доби, розповіли в "Укренерго".

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Коли вимикатимуть світло 29 серпня / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

У четвер, 29 серпня, діятимуть графіки відключення електроенергії. Світло українцям вимикатимуть впродовж всього дня. Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

"Завтра, 29 серпня, заходи обмеження споживання будуть застосовуватись протягом всієї доби", - йдеться у повідомленні.

Ознайомитися з графіками відключень можна на офіційних сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соціальних мережах. У компанії наголсили, що живлення об'єктів критичної інфраструктури не буде обмежуватись.

відео дня

За словами ДТЕК, з 00:00 до 15:00 - застосовуватимуть дві черги відключень, з 15:00 до 22:00 дятимуть три черги, а з 22:00 - 24:00 - знову дві черги.

Також українців закликають економно використовувати електроенергію під час відновлення електропостачання за графіком. Не варто вмикати одночасно кілька потужних приладів, щоб зменшити навантаження на мережу.

Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Як зекономити на електроенергії / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - вплив атаки РФ на енергетику

Нагадаємо, в понеділок, 26 серпня, російські окупанти атакували Україну з повітря. Ворог застосував понад сотню ракет і стільки ж "Шахедів". Росія обстрілювала енергетичну інфраструктуру.

По всій країні були екстрені відключення світла, були й проблеми з водопостачанням. Проблеми фіксувалися в Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та інших містах. Через масований обстріл української енергетики в областях повернули графіки вимкнення електроенергії.

Як повідомляв Главред, після масованої атаки Росії 26 серпня прогнози щодо електропостачання в Україні на осінь погіршилися. У вересні діятимуть графіки погодинних відключень, але до середини місяця вони можуть послабнути. Експерти зазначають, що з початком опалювального сезону у листопаді відключення можуть повернутися через зростання споживання та дефіцит енергії.

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