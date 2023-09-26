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Величезний стовп вогню та диму: в Полтавській області пролунав потужний вибух

Ангеліна Підвисоцька
26 вересня 2023, 14:21 оновлено 26 вересня, 14:54
Вибух стався на магістральному газопроводі у Лубенському районі області.
взрыв в Полтавской области
В Полтавській області пролунав потужний вибух / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, t.me/DMYTROLUNIN

У Полтавській області пролунав потужний вибух. Після цього в небо піднявся величезний стовп вогню та диму. Про це заявив глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін. Відео вже розлетілось в Мережі.

Що вибухнуло

Виявилось, що у Лубенському районі відбулась розгерметизація на магістральному газопроводі. На місце одразу прибули рятувальники.

Там, де стався вибух, продовжили догорати залишки газу, загорілась суха трава. За даними ОВА, ситуація на місці події контрольована.

відео дня

Поки невідомо про наявність постраждалих.

Дивіться відео вибуху в Полтавській області:

взрыв в Полтавской области
У Полтавській області прогримів потужний вибух / фото: скріншот

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газопровід Полтавська область Лубни вибух
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