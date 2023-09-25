"Мета тільки одна": Буданов назвав об'єкти в РФ, які знаходяться під загрозою удару

Українські військові використовують ударні БПЛА для ударів по території РФ. Голова ГУР Міноборони України Кирило Буданов назвав об'єкти, які досі перебувають під загрозою. Про це повідомляє NV.
Головними цілями для ударів стали підприємства російського військово-промислового комплексу (ВПК), що працюють на ракетобудування. Третина таких заводів розташовані в зоні ураження безпілотників.
За останній час були атаковані Брянський завод кремній-ЭЛ, де виробляють електронне обладнання для ракет, Редкинський дослідний завод в Тверській області, де роблять компоненти ракетного палива.
"Ми, коли відпрацьовуємо певні дії по об'єктах оборонно-промислового комплексу, ставимо за мету тільки одне: уповільнити виробництво російського озброєння", — сказав Буданов.
Нагадаємо, що у РФ поскаржилися на атаку дронів в Московській та Курській областях. Мер Москви заявив, що поруч з Люберцями був збитий дрон. Губернатор Курської області заявив про атаку БПЛА. За його словами, вранці дрон атакував Курчатов.
У РФ прогримів вибух на заводі з виробництва "Іскандерів". Спочатку була версія, що Воткінський завод атакував дрон. Потім з'ясувалося, що до вибуху призвела детонація виробу в бронекапсулі.
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